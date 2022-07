Canoo : voici à quoi ressemblera la voiture électrique officielle de la NASA

Canoo dévoile la voiture électrique qui sera chargée de transporter les astronautes de la NASA vers le pas de tir en direction de la Lune, dans le cadre de la mission Artemis, qui débutera en 2025.

Si l’on entend beaucoup parler de Mars, la NASA ne compte pas uniquement sur la planète rouge pour aider à faire évoluer la science. En effet, dans le cadre de sa mission Artemis, l’agence spatiale américaine prévoit de retourner sur la Lune au cours des prochaines années. Le but ? Installer un poste permanent sur notre satellite, mais aussi préparer des missions plus lointaines.

Et pour transporter les astronautes qui participeront à cette mission sur Terre, il faut évidemment des voitures. Pour cela, la NASA a conclu un partenariat avec Canoo, une jeune start-up fondée en 2017 par Stefan Krause et Ulrich Kranz et spécialisée dans la conception de fourgonnettes électriques pour la location et le covoiturage.

Une navette électrique

Mais jusqu’à présent, aucune image des véhicules qui transporteront les astronautes jusqu’au pas de tir n’avait alors été montrée. C’est désormais chose faite, alors que Canoo a dévoilé sur Facebook quelques visuels montrant les véhicules qui seront confiés à la NASA. Il s’agit de navettes électriques baptisées Lifestyle, dont la fiche technique a été partiellement dévoilée.

Ce modèle, qui peut également être commandé par le grand public embarque un moteur de 300 chevaux et 450 Nm de couple. Celui-ci peut alors parcourir environ 400 kilomètres en une seule charge, grâce à sa batterie de 80 kWh. Les premiers exemplaires débuteront leur commercialisation d’ici à la fin de l’année. Les véhicules devraient donc être prêts pour le premier lancement, qui devrait avoir lieu en 2025, plus de 50 ans après la dernière mission sur la Lune.

Un virage électrique pour la NASA

Ces voitures n’iront évidemment pas sur la Lune, mais seront plutôt chargées d’emmener les quatre astronautes vers la navette spatiale, ainsi que leurs affaires. Des accompagnants de la NASA et un chauffeur pourront également prendre place à bord de ces véhicules, qui devraient offrir un vaste espace à bord comme le rappelle le communiqué de Canoo. La voiture est en effet disponible dans une version 7 places comme le précise le site du constructeur.

Ce partenariat marque un vrai tournant dans l’Histoire. Et pour cause, il y a quelques années encore, la NASA avait un partenariat avec Chevrolet, qui fournissait alors des Corvettes pour transporter les astronautes. Mais désormais, l’heure est à l’électrique puisque la Nasa utilisait des Tesla Model X pour emmener les cosmonautes vers le pas de tir pour les missions SpaceX.

