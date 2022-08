Lucid Air Sapphire : la riposte à la Tesla Model S Plaid est brutale

La Lucid Air Sapphire Edition est la dernière berline en édition spéciale du constructeur automobile américain. Son objectif : faire mieux que la Tesla Model S Plaid.

La berline Lucid Air est présente dans notre sélection des voitures électriques américaines les plus attendues. C’est certainement le plus challenger à la Tesla Model S, en particulier la Performance Grand Touring, avec plus de 1 000 chevaux et un 0 à 100 km/h en 2,6 secondes. Pour faire mieux que Tesla, Lucid met tout en œuvre un tout nouveau modèle nommé Lucid Air Sapphire. Cette dernière a fait ses débuts au Monterey Car Week.

1200 chevaux avec trois moteurs

Ce modèle Lucid Air Sapphire est équipé de trois moteurs, avec 1 200 chevaux au total. Avec un moteur supplémentaire à l’arrière, elle est censée atteindre les 100 km/h en moins de deux secondes et 160 km/h en moins de quatre secondes avec une vitesse de pointe à 321 km/h. Une telle performance n’est pas bon marché, cependant, ce modèle entrera en production limitée l’année prochaine, elle le fera avec un prix de 249 000 dollars. C’est 69 000 dollars de plus que la Grand Touring Performance (180 000 dollars).

En plus d’une peinture bleue, l’Air Sapphire a un intérieur et un extérieur plus sportifs que les autres modèles d’Air. Cela signifie du cuir noir et de l’Alcantara. Ensuite, il y a un assez gros spoiler à l’arrière qui empêche la voiture de générer de la portance à grande vitesse. Il est également équipé de série de gros freins en carbone-céramique.

Ce modèle peut aussi appliquer ce que l’on appelle un vecteur de couple, en appliquant un couple positif à une roue et un couple négatif à l’autre. Dans les petits virages, le groupe motopropulseur peut appliquer de la puissance à la roue arrière extérieure tout en freinant de manière régénérative la roue arrière intérieure.

C’est une technologie de sécurité, plus efficace que les freins antiblocage (ABS), qui en outre réduit l’usure prématurée des freins. Avec le vecteur de couple, c’est la puissance répartie de façon sélective sur les roues qui ont le plus d’adhérence qui est utilisée.

Lucid s’empresse par ailleurs de souligner dans son communiqué de presse que, contrairement à certains concurrents, cette version Sapphire n’aura besoin d’aucune sorte de mises à niveau payantes ou de préconditionnement pour effectuer ses lancements en moins de deux secondes. Il s’agit évidemment d’une pique à Tesla, la Tesla Model S Plaid nécessite un préconditionnement « Plaid » pour atteindre ses meilleures performances.

Rappelons ici que Lucid Motors a recruté un ingénieur qui connaît parfaitement Tesla… Peter Rawlinson, ce dernier a travaillé sur la Model S et la Lucid Air. Bref, on ignore si ce modèle sortira en Europe, ni combien d’exemplaires seront produits.

