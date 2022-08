La Dodge Charger SRT passe à l’électrique avec son intriguant « pot d’échappement »

Dodge lève le voile sur le concept Charger Daytona SRT “Banshee”, qui annonce le futur des sportives de la marque. Mais pour l'heure, la firme reste discrète sur les spécificités techniques.

Si l’interdiction de la vente de voitures thermiques décidée pour 2035 par l’Union Européenne ne concerne pas les États-Unis, Dodge travaille tout de même à l’électrification de sa gamme, qui lui permettrait alors d’envisager une commercialisation en Europe, comme pour General Motors. C’est donc dans ce contexte que la firme américaine lève le voile sur un tout nouveau concept très prometteur.

Une version électrique très séduisante

Nous vous en parlions quelques jours plus tôt, Dodge avait annoncé sa volonté de transformer ses Charger et la Challenger en modèles 100 % électriques. Un véritable tournant pour le constructeur, plutôt habitué aux V6 et autres V8 ronronnants. Il n’aura pas fallu longtemps pour que celui-ci mette son plan en marche, alors qu’il vient tout juste de lever le voile sur un inédit concept, baptisé Charger Daytona SRT “Banshee”. Celui-ci annonce donc la version électrique de la muscle-car, qui pourrait voir le jour en 2024. Si la silhouette du concept est proche de la sportive que l’on connaît déjà, le style a toutefois été revu pour gagner en modernité, mais aussi en aérodynamisme, un élément clé pour améliorer l’autonomie.

Dodge Charger Daytona SRT Concept exterior design sketch.

À l’avant, on remarque l’arrivée de ce qui ressemble à un aileron. Baptisé R-Wing, ce dernier a été conçu pour mieux faire circuler l’air et améliorer l’appui. Un élément esthétique et technique très bien intégré, bien que l’on ne sache pas encore s’il pourra être conservé sur la version de série. Si les lignes sont plus épurées que la version thermique, elles demeurent tout de même très agressives, que les fans se rassurent. Enfin, si la voiture ne possède évidemment pas de sortie d’échappement, les ingénieurs lui ont tout de même offert un son proche de celui produit par un modèle thermique.

Nommé Fratzonic Chambered Exhaust, ce système prend alors la forme de haut-parleurs et d’une chambre spéciale, ressemblant à un pot d’échappement dans sa conception selon Dodge et produisant jusqu’à 126 dB avec un bruit rappelant un moteur thermique, mais numérisé et modernisé. Si vous êtes curieux, vous pouvez écouter le rendu dans cette vidéo à partir de 2 minutes et 22 secondes.

Un poste de conduite plus techno

Si l’extérieur semble très futuriste, le poste de conduite est quant à lui bien plus conventionnel. Nous découvrons donc une présentation moderne qui aurait toute sa place dans un véhicule de série. La planche de bord est ainsi équipée d’un écran tactile de 12,3 pouces, le plus grand jamais implanté dans un modèle de la marque. Celui-ci est ensuite associé à un combiné numérique de 12 pouces incurvé ainsi qu’à un affichage tête-haute de 8 pouces. Plusieurs modes de conduite sont alors proposés, accessibles d’une simple pression sur le bouton installé sur le volant.

Si Dodge donne de nombreux détails sur le design et l’intérieur de son concept dans son communiqué, la marque reste en revanche un peu plus discrète sur sa fiche technique. Tout juste concède-t-elle à annoncer que cette Charger Daytona SRT “Banshee” est équipée d’un système 800 volts comme la Kia EV6 et la Hyundai Ioniq 5, permettant de profiter entre autres d’une charge plus rapide que pour une architecture 400 volts. En revanche, rien n’a encore été dit sur la puissance ni sur la capacité de la batterie de la sportive électrique.

Une boîte de vitesses comme sur la Porsche Taycan

On sait toutefois que le concept est équipé d’un système baptisé eRupt, qui n’est autre qu’une boîte de vitesse robotisée à plusieurs rapports. Un système qui semble similaire à ce que propose la Porsche Taycan, équipée de deux rapports permettant d’offrir de meilleures reprises à haute vitesse. La muscle-car est également dotée d’une fonction PowerShot, qui offre un coup de boost supplémentaire sur simple pression d’un bouton sur le volant.

