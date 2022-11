Voiture électrique : Mercedes nous fait rêver avec son système de parking automatique

Mercedes et Bosch viennent de recevoir l'approbation d'un logiciel d'auto-parking entièrement automatisé qui permet aux voitures de se garer elles-mêmes sur une place de stationnement réservée dans un parking. La conduite autonome de niveau 4 voit enfin le jour !

Comme vous n’êtes sûrement pas sans le savoir, le principal frein au développement de la voiture autonome et aux services automatisés, c’est généralement le législateur.

Mais cette année, pas mal de choses se sont décantées, à commencer par la conduite semi-autonome de niveau 3 maintenant autorisée en France. Mercedes est le premier constructeur à commercialiser des voitures dotées de ces technologies en Europe, et le constructeur de Stuttgart va encore plus loin. Au programme : la conduite autonome de niveau 4.

Un parking automatique à l’aéroport de Stuttgart

En effet, Mercedes, en collaboration avec l’équipementier Bosch, vient d’annoncer l’arrivée d’un système de voiturier hautement automatisé pour une utilisation dans le parking P6, géré par l’APCOA, à l’aéroport de Stuttgart. Les deux entreprises ont reçu l’accord de l’Autorité fédérale allemande des transports (KBA).

Comment cela va-t-il se caractériser dans les faits ? Rien de plus simple visiblement, puisqu’avec le véhicule et l’infrastructure qui prennent en charge la conduite et les manœuvres, « les conducteurs seront en mesure de se concentrer sur d’autres choses, au lieu de passer du temps à chercher une place de parking et à manœuvrer dans des parkings étroits ».

Effectivement, les Mercedes dotées de ce genre de technologies sont plutôt grosses, à l’image de l’EQS, et ce système devrait faciliter assez nettement les manoeuvres.

Tout est géré à partir de son téléphone

Les conducteurs devront entrer dans le parking, sortir du véhicule pour ensuite l’envoyer à une place de parking en appuyant sur son smartphone. Le service de voiturier automatisé n’a pas besoin de conducteur. Une fois que le conducteur a quitté le parking, la voiture se déplace elle-même vers l’endroit et les places qui lui sont attribués. Idem pour la récupérer, elle revient seule à la « zone de rendez-vous ». Le conducteur recevra une notification pour lui signifier que la voiture est bien garée.

Bosch a fourni tous les éléments nécessaires pour l’infrastructure au sein du parking. Les capteurs surveillent les couloirs et ses environs et fournissent les informations nécessaires pour guider le véhicule. La technologie intégrée au véhicule convertit les informations reçues de l’infrastructure en manœuvres.

Les voitures peuvent même monter et descendre des rampes pour passer d’un étage à l’autre. En cas d’obstacle, le véhicule freine et s’immobilise avant de poursuivre sa route une fois que la voie est libre.

Les modèles chez Mercedes qui pourront profiter de ce système sont encore très confidentiels, puisqu’il s’agit uniquement, pour le moment, des Classe S et EQS produites à partir de juillet 2022 et qui intègrent le service Intelligent Park Pilot2 intégré à l’application « Mercedes me connect ».

