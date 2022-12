Tesla : déjà un beau succès pour l’option conduite autonome facturée à prix d’or

Aux États-Unis, Tesla propose l'option "Full Self-Driving Capability" à 15 000 dollars. Plus de 285 000 clients américains ont déjà acheté cette technologie de conduite autonome, même s'il s'agit encore d'une bêta.

Tesla va clôturer l’année encore avec de très bons chiffres, malgré quelques soucis liés encore et toujours aux approvisionnements de certains matériaux, dont les fameux semiconducteurs.

Outre les excellents résultats de ventes de la Tesla Model Y, le constructeur américain se félicite aussi sur Twitter des bons résultats de son option Full Self Driving commercialisée en Amérique du Nord. En effet, selon Tesla, 285 000 clients nord-américains ont chacun déboursé les 15 000 dollars réclamés pour cette technologie.

Nous sommes bien loin du million d’utilisateurs annoncés par Elon Musk, mais ce chiffre est toutefois très intéressant et s’avère bien supérieur aux prédictions de certains analystes.

Environ 1,5 million de Tesla sont éligibles (y compris celles déjà sur la route via une mise à jour), ce qui signifie qu’environ 20 % d’entre elles sont pourvues de l’option Full Self Driving.

– Continued to ramp vehicle production at Giga Texas & Giga Berlin, with both building 3k Model Y/week in mid-December

– Reached 500k+ Solar Panel & Solar Roof installations 🏘⚡️

– Enabled anyone in North America who has purchased FSD to request FSD Beta, reaching 285k cars total

— Tesla (@Tesla) December 29, 2022