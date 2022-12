Tesla : l’insolente capacité à vendre des voitures électriques à des clients qui ne les ont jamais essayé

En Chine, la moitié des ventes de Tesla se font via le site Internet de la marque. Un chiffre qui pourrait même s'approcher des 100 % aux États-Unis, alors que la firme avait envisagé de fermer certaines de ses concessions.

Aujourd’hui, acheter une voiture est plus facile que jamais. En effet, en plus des traditionnelles concessions, de plus en plus de marques proposent également de commander son véhicule en ligne, sans avoir besoin de se déplacer. Tesla fut d’ailleurs l’un des précurseurs dans le domaine, proposant depuis de nombreuses années la configuration et l’achat directement depuis son site web. Depuis, de certains constructeurs lui ont emboîté le pas, dont Peugeot et Citroën.

Une pratique qui se développe

Selon une étude menée en 2020 par le cabinet Gartner, seulement 1 % des voitures neuves étaient vendues en ligne. Mais la crise du Covid-19 a sans doute fortement contribué à accélérer le développement de cette pratique, alors que les spécialistes pensent que 20 % des achats automobiles se feront via Internet d’ici 2025.

Mais certaines marques sont plus en avance que d’autres. C’est justement le cas de Tesla, qui a toujours misé sur cette stratégie, depuis de nombreuses années. À tel point que cette méthode est aujourd’hui entrée dans les mœurs des clients, d’autant plus que ceux-ci présentent généralement une plus forte appétence pour les nouvelles technologies.

Over 50% of Tesla's orders in China are placed directly through the official website, which is an exaggerated percentage. Anyone know the percentage in the US? — Chris Zheng (@ChrisZheng001) December 15, 2022

Selon les informations du site chinois IT Home, environ 50 % des ventes de voitures de la marque se feraient en ligne, via le site officiel. Une donnée également confirmée sur Twitter par Chris Zheng, un analyste réputé dans le milieu de la tech. Ce dernier s’est aussi interrogé sur la proportion d’achats en ligne aux États-Unis.

Une question à laquelle le spécialiste de Tesla, MilMileBattery a répondu en commentaire, affirmant que ce chiffre est proche de 100 %. Pourtant, il est tout à fait possible d’acheter sa voiture de manière physique, alors que l’Amérique du Nord compte actuellement 222 concessions selon les chiffres de ScrapeHero. La plupart sont alors regroupés en Californie, ancien siège de la marque, ainsi qu’au Texas, où est elle est désormais basée et où a été construite l’usine d’Austin.

Vers une fermeture des concessions ?

Pour l’heure, on ne connaît pas le pourcentage d’achats en ligne de Tesla en France, mais nul doute que celui-ci doit également être plus élevé que pour les autres constructeurs. Quoi qu’il en soit, cette stratégie semble fonctionner pour la marque, qui annonçait en 2019 dans un communiqué prévoir de fermer plusieurs concessions. Le but ? Faire des économies et pousser les clients à passer commande directement via le site web.

Cette annonce était également liée au lancement de la Model 3 à 35 000 dollars, vendue quelque temps aux États-Unis, alors que la version la moins chère est actuellement affichée à 53 490 euros. Depuis, les choses ont d’ailleurs quelque peu changé, alors que la firme continue tout de même d’ouvrir de nouvelles concessions. Tout en développant la vente en ligne, en proposant désormais l’achat directement depuis son smartphone.

Fin novembre, la marque a en effet inauguré sa plus grande succursale de France, située à Val d’Europe, en Seine-et-Marne. Des ouvertures qui se mutiplient donc, mais qui ne devraient pas mettre en péril le lancement d’une berline plus abordable (l’éventuelle Model 2), alors que celle-ci a récemment été confirmée par Elon Musk.

Tout cela, on le doit sans aucun doute aux ventes de la marque, qui se portent plutôt bien depuis quelque temps. Rien qu’en Europe, les Model Y et Model 3 ont été les voitures électriques les plus immatriculées de janvier à octobre, malgré des livraisons en dents de scie en raison d’une logistique bien particulière. En Chine en revanche, la situation est un peu plus délicate, alors que Tesla multiplie les opérations séduction comme la baisse des prix et le retour du programme de parrainage pour tenter d’écouler son surplus de stock issu de l’usine de Shanghai.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.