Tesla : il est désormais possible d’acheter une voiture électrique d’une manière surprenante

Tesla a mis à jour son application mobile sur Android et iOS. Au programme : la possibilité d'acheter une Tesla directement depuis l'application.

Tesla a toujours été précurseur dans le domaine de l’achat de voiture. En effet, depuis 2012, il a toujours été possible d’acheter une voiture électrique directement depuis le site Internet du constructeur. Une situation impensable pour la plupart des constructeurs automobiles pour lesquels il est obligatoire de passer en concession pour signer un bon de commande. Tesla enfonce encore un peu plus le clou avec la dernière mise à jour de l’application.

Acheter une Tesla depuis son smartphone

Il est désormais possible de passer commande d’une Model S, Model X, Model 3 ou Model Y directement depuis l’application mobile Tesla, sous Android ou iOS. L’expérience d’achat est similaire à celle proposée sur le site Internet du constructeur américain. Il suffit de choisir les (rares) options et de payer un acompte de 250 euros par carte bancaire.

Si vous souhaitez tenter l’achat d’une Tesla via l’application, il suffit de se rendre dans la partie « Compte » tout en haut à droite de l’écran de votre smartphone. Puis choisir l’onglet « Commander – Acheter un nouveau véhicule« . Il faut ensuite faire preuve d’un peu de patience puisque les délais de livraisons sont compris entre novembre 2022 et mars 2023 selon les modèles et options choisies.

Les délais pourraient toutefois se réduire dans les mois à venir, comme la Gigafactory de Berlin devrait augmenter la cadence de production des Model Y. Il se murmure aussi que la Gigafactory de Shanghai aurait réussi à récemment doubler sa capacité de production avec l’ouverture de nouvelles lignes.

Il faut dire que la nouvelle Model Y Propulsion moins chère que la Model 3 devrait être un succès commercial et nécessite donc des capacités de production à la hauteur. Tesla espère qu’en 2023, la Model Y devienne la voiture la plus vendue, que ce soit parmi les voitures électriques, mais aussi parmi les voitures essence, diesel et hybrides ! Le constructeur vise ainsi plus d’un million d’exemplaires écoulés sur l’année.

Peugeot et Ford réfléchissent aussi à un achat en ligne

Avec la mise à jour de son application, Tesla prend encore un peu plus de distance avec le reste de l’industrie automobile. Mais les autres constructeurs commencent doucement à mettre en place de nouveaux canaux d’achat.

On l’a dernièrement vu avec Peugeot lors de l’annonce de la e-308, la berline compacte électrique de la marque. Le constructeur français souhaite ainsi rendre possible l’achat directement sur le site du constructeur, avec une livraison chez le client, sans passer par la case concessionnaire.

Ford, de son côté, réfléchi également à réduire le coût de ses voitures, en tentant de réduire au maximum les frais liés au passage de l’auto chez les concessionnaires. De quoi économiser environ 2 000 dollars sur le prix d’une voiture électrique, pour pouvoir rapidement proposer des modèles à moins de 25 000 dollars.

