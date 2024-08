L’étonnante raison pour laquelle les clients râlent sur cette voiture électrique chinoise

Quelques jours après avoir levé le voile sur la nouvelle version de sa 001, Zeekr fait face à une vague de critique de la part de ses clients. Ces derniers l’accusent de faire évoluer trop rapidement ses voitures électriques.

Fondée en 2021, la marque chinoise Zeekr est encore jeune, et pourtant très prometteuse, alors qu’elle possède une gamme déjà bien remplie. On pense notamment à sa 001, qui est tout simplement son tout premier modèle, ayant été lancé la même année.

Des clients mécontents

Et depuis, les nouveautés se sont enchaînées pour le constructeur, qui a bien étoffé son catalogue, et qui apporte régulièrement des améliorations à ses autos déjà existantes. Et justement, voilà que la 001 vient tout juste de s’offrir quelques évolutions, comme nous l’avions annoncé quelques jours plus tôt. C’est sur sa page Weibo officielle que Zeekr confirme la nouvelle, donnant quelques détails sur les changements apportés à la voiture. Mais cela n’est absolument pas du goût de tout le monde, bien au contraire.

En effet, le site Car News China nous explique que les clients de la marque ne sont pas très contents. Quelle est la raison ? Et bien selon eux, les évolutions s’enchaînent trop rapidement, puisque la dernière en date remonte au mois de février seulement pour 001. Et cela a du mal à passer auprès des propriétaires, qui se sentent lésés. Ils ont le sentiment d’avoir acheté une auto qui est déjà devenue obsolète, affirmant que les choses vont beaucoup trop vite.

Et pour cause, il y a eu pas moins de trois versions différentes en vente au cours de cette année, ce qui met en rogne les automobilistes chinois. Et qu’en pense la firme de tout cela ? Cette dernière s’est récemment exprimée sur le sujet, par l’intermédiaire de son PDG, An Conghui. Ce dernier entend les critiques et affirme que « peut-être que nous ne l’avons pas bien fait et que nous n’avons pas communiqué à l’avance, et que les produits de Zeekr seront annoncés à l’avance à l’avenir ». Un mea culpa qui sera, on l’espère, bien reçu par les clients mécontents.

Mais quoi qu’il arrive, il est désormais trop tard pour revenir en arrière, alors que la nouvelle version de la Zeekr 001 vient tout juste d’être officialisée. Et cette dernière s’offre pas mal de petites évolutions, même si son design ne change quant à lui pas d’un iota. En revanche, la partie logicielle a bien été améliorée, et c’est justement cela qui met en rogne les propriétaires, qui ne pourront malheureusement pas bénéficier d’une mise à niveau sur leur voiture.

Des évolutions discrètes, mais majeures

L’une des plus grosses améliorations offertes à cette nouvelle Zeekr 001 concerne la conduite autonome, qui reprend les technologies vues sur sa petite sœur, la 007, et qui devient encore plus efficace sur le papier.

Cette technologie fait désormais appel à une puce Nvidia Orin X affichant une puissance de calcul de 508 TOPS. Ainsi, elle peut désormais prendre en charge 30 types d’intersections complexes et reconnaît pas moins de 1 000 scénarios de circulation. De quoi encore améliorer la conduite, tandis que le véhicule se dote évidemment d’un capteur LiDAR sur son toit.

En revanche, la Zeekr 001 ne fait pas évoluer du tout sa motorisation, qui reste donc strictement inchangée par rapport à la précédente version. Plusieurs déclinaisons sont disponibles sur le crossover, à deux ou quatre roues motrices et avec une puissance qui oscille entre 271 et 1 265 chevaux pour la variante FR, rivale de la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra et de la Tesla Model S Plaid. La voiture électrique s’offre également un choix de deux batteries, de 95 et 100 kWh, avec des autonomies respectives de 722 et 750 km selon le cycle chinois CLTC.

Ce qui donnerait environ 615 et 640 kilomètres avec l’homologation WLTP européenne, plus réaliste. La 001 peut également se recharger à une vitesse de 5C, de quoi passer de 10 à 80 % en seulement 11,5 minutes, tandis que Zeekr vient de dévoiler une nouvelle batterie permettant une charge encore plus rapide.

Cette nouvelle version est affichée à partir de 259 000 yuans, ce qui équivaut à environ 32 900 euros. La Zeekr 001 est déjà commercialisée en Europe et devrait arriver en France fin 2024, mais attention au prix, qui pourrait être revu à la hausse en Europe à cause de l’augmentation des droits de douane pour les voitures électriques chinoises… sauf si Zeekr confirme son souhait de la fabriquer dans les usines européennes de Volvo, qui appartient au même groupe.