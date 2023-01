Plus de 700 km d’autonomie pour le futur van électrique de Volvo

Volvo est actuellement en train de travailler au développement d'un van électrique en partenariat avec Zeekr. Dédié au marché chinois, il serait alors équipée de batteries fournies par CATL capables d'offrir une autonomie dépassant les 700 kilomètres.

Si Volvo est une marque historiquement suédoise, elle appartient depuis 2010 au groupe chinois Geely, qui possède également Lynk & Co, Lotus, Polestar ou encore la jeune marque Zeekr, fondée en 2021. C’est Zeekr qui a récemment dévoilé une voiture électrique dotée d’une autonomie de 1 000 km, la Zeekr 001. Ainsi, la firme basée à Göteborg a également toutes les cartes en mains pour se développer dans l’Empire du Milieu. À tel point que ce dernier est devenu le premier marché mondial de la marque en 2022 selon Les Echos. Au premier trimestre, Volvo avait écoulé 17 286 voitures sur le territoire, soit une hausse de 25,4 % en un an.

Un nouveau véhicule inédit

Autant dire que la Chine est donc un marché capital pour le constructeur, qui y commercialise plusieurs modèles également vendus chez nous, comme les XC40 et C40 Recharge, en attendant l‘EX90 officialisé il y a peu. Mais un autre véhicule totalement inédit serait également en préparation, comme l’explique le site Car New China qui relaye une information du média asiatique Sina.

Une slide illustrant le plan produit de la marque suédoise issue d’une présentation menée par Qin Peiji, responsable des ventes de Volvo dans la région Grande Chine (Chine, Hong Kong, Macao et Taïwan) a en effet fuité sur le net. Si celle-ci montre des véhicules déjà connus, le dernier est plus intriguant. Souligné par l’inscription MPV, l’équivalent du van en Europe, il annonce alors l’arrivée de la marque sur un segment qui lui était jusqu’alors inconnu.

Mais la firme ne part pas de zéro pour développer ce futur modèle, dont le nom n’est pas encore connu. En effet, elle compterait s’associer avec sa cousine Zeekr, qui a dévoilé en novembre dernier son 009, un grand van électrique haut de gamme annoncé depuis plusieurs mois déjà. Sans grande surprise, le nouvel arrivant dans la gamme de Volvo sera donc basé sur ce dernier et en reprendra les caractéristiques techniques.

En revanche, le style devrait être différent, s’inspirant probablement des créations actuelles de la marque scandinave. Nous devrions tout de même retrouver quelques similitudes avec le Zeekr 009, notamment dans les proportions. Pour rappel, celui-ci affiche une longueur de 5,21 mètres et un empattement de 3,21 mètres. Pouvant accueillir jusqu’à six personnes, il profite également d’un coffre dont le volume oscille entre 590 et 1 295 litres. Des caractéristiques qui devraient être partagées avec le van de Volvo.

Plus de 800 kilomètres

Si le système d’info-divertissement pourrait logiquement être repris des véhicules Volvo, faisant désormais appel à Google avec Android Automotive, ce nouvel arrivant dans la gamme devrait en revanche partager ses dessous avec le Zeekr 009. Cela signifie qu’il reprendra ses motorisations, avec une version d’entrée de gamme affichant une puissance de 400 kW, soit l’équivalent de 543 chevaux, pour un couple de 686 Nm et une autonomie de 702 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donnerait alors un peu plus de 600 kilomètres WLTP.

Une seconde variante serait également proposée, alors équipée de la batterie Qilin CTP 3.0 développée par CATL. Celle-ci affiche une capacité de 140 kWh et serait en théorie en mesure d’arriver à 80 % en seulement 10 minutes bien que le site de Zeekr évoque 28 minutes pour passer de 10 à 80 %. Doté d’une technologie cell-to-pack avec des cellules intégrées directement au châssis, cet accumulateur permettrait d’atteindre les 1 000 kilomètres d’autonomie, en fonction des véhicules.

Le van de Volvo, comme le Zeekr 009 devrait toutefois se contenter de 822 kilomètres CLTC, soit environ 700 kilomètres WLTP. Un chiffre tout de même satisfaisant, pour un véhicule donc le poids devrait être assez élevé. La conduite autonome de niveau 3 devrait également être au rendez-vous, de même que les mises à jour OTA, avec lesquelles sont déjà compatibles les voitures Volvo.

Les prix de ces deux modèles devraient être assez proches, même si la marque suédoise pourrait adopter un positionnement un peu plus premium. Pour mémoire, le van chinois est affiché à 588 000 yuans, soit l’équivalent de 80 176 euros environ pour la version la plus haut de gamme. Mais rappelons que le prix des voitures chinoises flambe lorsqu’elles arrivent en Europe, pour de multiples raisons.

Deux autres véhicules ont été évoqués dans la slide de Volvo, à savoir un EX90 Excellence, qui devrait être une version encore plus complète et luxueuse, ainsi qu’un inédit SUV. Il pourrait alors s’agir du futur EX30, confirmé par le patron de la marque, Jim Rowan, et qui sera justement fabriqué en Chine.

Le van électrique de Volvo devrait être lancé en Chine à la fin de l’année 2023, avec un premier aperçu au troisième trimestre et une version de production au cours du quatrième trimestre.

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !