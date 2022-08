Smart #1 Brabus : plus de 400 ch pour ce SUV compact électrique très séduisant

Smart vient de lever le voile sur sa voiture électrique #1 en version Brabus, hautes performances. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la fiche technique fait la part belle à la puissance.

Le SUV compact, voire citadin, Smart #1 a été dévoilée en avril dernier avec une toute nouvelle plateforme. Il y a deux semaines, la firme allemande a levé le voile sur le design de la Smart #1 Brabus, une version hautes performances. Et c’est aujourd’hui, à l’occasion du salon chinois de Chengdu que la fiche technique a été dévoilée.

Transmission intégrale et 422 chevaux

La Smart #1 classique est déjà très puissante, avec ses 268 ch envoyés aux roues arrière via son unique moteur. La version Brabus va bien plus loin, avec deux moteurs, ce qui en fait une transmission intégrale et non plus une propulsion. Au total, ce sont 422 ch (345 kW) de puissance et un couple de 543 Nm qui sont transmis aux quatre roues motrices.

La vitesse maximale est de 180 km/h tandis que le 0 à 100 km/h est abattu en 3,9 secondes. C’est deux fois plus rapide que la Smart #1 classique. Quant à l’autonomie, elle est annoncée à 500 km sur le cycle chinois CLTC, plus optimiste que notre cycle WLTP. La capacité de la batterie ne bouge pas, avec 66 kWh.

À titre de comparaison, la Smart #1 classique est donnée pour 535 à 560 km d’autonomie CLTC contre 440 km selon le cycle WLTC. Il faut donc tabler sur une autonomie WLTP proche de 400 km pour la version Brabus.

Un design plus sportif

Pour le reste, la Smart #1 Brabus reprend le design de sa petite sœur, mais avec des éléments sportifs comme l’ajout de petites fentes au bout du capot, tandis que le toit est peint en rouge, comme les coques de rétroviseurs. Un becquet de toit est désormais présent, tout comme des jantes de 19 pouces avec des étriers de freins rouges. Smart a également rendu l’intérieur plus sportif, avec des sièges en suédine et un volant en Alcantara.

Prix et disponibilité de la Smart #1 Brabus

La Smart #1 Brabus sera vendue en Chine entre 279 000 et 285 000 yuans (environ 41 000 euros) avec les premières livraisons attendues pour la fin de l’année. La voiture électrique de Smart est construite en Chine, ce qui explique que le pays est servi en premier. Rien n’a encore été officialisé, mais il est très probable que cette Smart #1 Brabus soit aussi commercialisée en Europe et en France dans un second temps.

