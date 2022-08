Les chiffres de puissances des Tesla Model S, X, 3 et Y viennent de fuiter grâce aux données d'homologation de l'administration française. Avec quelques mauvaises surprises au programme.

Si vous êtes habitué au configurateur Tesla, peut-être avez-vous remarqué qu’il est presque impossible de connaître la puissance des voitures qui y sont vendues. « Presque » car il y a bien une version dont la puissance fait partie des arguments phares : il s’agit de la Plaid. Sur la Model S comme le Model X d’ailleurs. La seule version disponible actuellement sur la grande berline comme l’imposant SUV de la firme californienne (désormais texane), affiche en effet fièrement ses 1020 chevaux. C’est écrit noir sur blanc, sur le site, au milieu de leurs incroyables caractéristiques.

Les chiffres officiels de l’administration

En revanche, en sélectionnant les plus populaires Model 3 et Model Y, impossible de connaître la puissance réelle des différentes versions. Mais alors pourquoi tant de secret autour de ce qui est pourtant souvent un argument de poids dans l’achat d’une voiture ? Et comment savoir quelle puissance réelle font les voitures actuellement au configurateur ? Pour le savoir, le sérieux média Automobile Propre a pu avoir accès aux documents de l’administration française, plus précisément les fiches d’homologation, dans lesquelles on trouve les valeurs telles qu’annoncées par le constructeur.

Puisque les Model S Plaid et Model X Plaid annoncent fièrement 1020 chevaux sur le site de la firme de Palo Alto, commençons par là. Et là, d’après les chiffres révélés par nos confrères, la Model S serait bel et bien fidèle aux chiffres annoncés. En revanche en ce qui concerne le Model X, les plus de 1000 chevaux seraient mensongers. En effet, la puissance ne serait que de 938 chevaux ou 690 kW, soit 82 chevaux de différences avec la plaquette commerciale.

Pour ce qui est des Model S et Model X « tout court », ou versions Dual Motor, qui seront de nouveau disponibles chez nous en 2023 à en croire le configurateur en ligne, les 670 chevaux annoncés sont bel et bien en ligne avec les données de l’administration : la berline est retenue pour 671 chevaux, le SUV pour 669 chevaux.

Le cas des Model 3 et Model Y

Venons-en aux chiffres de puissance de la Tesla la plus vendue en France et dans le monde : la Model 3. Trois versions sont au catalogue : Propulsion, Grande Autonomie et Performance. Toujours d’après nos confrères d’Automobile Propre et aux chiffres d’homologation obtenus, la berline dispose de puissances comprises entre 269 et 436 chevaux.

Pour le Model Y, proposé lui seulement dans les versions Grande Autonomie et Performance, les puissances retenues lors de l’homologation sont de 395 et 436 chevaux, soit légèrement inférieures à celles de la berline Model 3.

Des valeurs qui peuvent changer du jour au lendemain

À noter que ces valeurs de puissance correspondent aux modèles 2022, mais ne correspondent peut-être pas exactement aux versions des années précédentes. En effet, les lieux de production différents peuvent jouer sur la puissance, du fait de technologies différentes, notamment au niveau des moteurs et des batteries, qui ont changé à différentes reprises. Ce qui pourraient réserver des chiffres différents sur les versions précédentes.

Prenons l’exemple de la Tesla Model 3 Standard Range Plus (SR+), devenue Propulsion depuis, qui avait débuté avec des batteries NCA de 50 kWh, pour les troquer en 2021 par des batteries LFP 55 kWh qui étaient plus lourdes. Mais en dépit de ce poids supplémentaire, la voiture affichait un 0 à 100 km/h identique.

On peut donc imaginer que la puissance entre ces deux versions était différente comme l’annoncent certains sites (286 ch contre 325 ch). Et pour ne rien simplifier, la nouvelle Model 3 Propulsion et sa batterie LFP de 60 kWh intègre un moteur moins puissant de 269 ch, ce qui explique le 0 à 100 km/h en retrait (6,1 secondes contre 5,6 secondes pour les modèles précédents).

Aussi, il semblerait que les Tesla, lorsqu’elles passent sur un banc d’essai, affichent des puissances supérieures à celles de l’homologation. Les « vraies » puissances seront donc encore plus élevées que celles indiquées dans le tableau. Quoi qu’il en soit, elles sont largement suffisantes pour un usage quotidien.

Les puissances homologuées des Tesla

Modèle Puissance en ch Puissance en kW Tesla Model 3 Propulsion 269 198 Tesla Model 3 Grande Autonomie 398 293 Tesla Model 3 Performance 436 321 Tesla Model Y Grande Autonomie 395 291 Tesla Model Y Performance 424 312 Tesla Model S Grande Autonomie 671 494 Tesla Model S Plaid 1020 750 Tesla Model X Grande Autonomie 669 492 Tesla Model X Performance 938 690

