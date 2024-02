L’usine berlinoise de Tesla dépasse les normes de pollution

Alors que Tesla s'efforce de tracer la voie vers un futur plus vert, sa Gigafactory de Berlin se trouve sous les feux de la critique pour des raisons environnementales.

Tesla s’est engagé dans une mission pour un avenir alimenté par l’énergie solaire et électrique. Cette vision, censée incarner le summum de la durabilité, se heurte toutefois à des obstacles, notamment en ce qui concerne l’impact environnemental de ses propres usines.

L’un des derniers exemples est la situation actuelle à la Gigafactory de Berlin, où Tesla a rencontré une opposition de la part de la population locale. Malgré les plans d’expansion ambitieux, un vote récent a marqué un arrêt potentiel à ces développements qui souligne une préoccupation majeure : l’impact environnemental de l’usine, en particulier sur les ressources en eau locales.

Tesla dépasse les limites de pollution de l’eau

Cette préoccupation n’est pas sans fondement. Des études ont révélé que Tesla dépasse régulièrement les limites permises en matière de pollution de l’eau, notamment en ce qui concerne le phosphore et l’azote organique réfractaire. Ces substances, difficiles à décomposer dans les stations d’épuration, posent un risque important pour l’environnement aquatique local.

La situation a atteint un point critique avec la Strausberg-Erkner Water Association (WSE) qui envisage d’arrêter le traitement des eaux usées de Tesla, une mesure qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires considérables et perturber le traitement des eaux pour toute la région. Tesla, de son côté, affirme avoir ses propres installations de traitement des eaux usées et met en avant que la majorité de ses eaux usées proviennent des activités quotidiennes normales, telles que les toilettes et les cuisines.