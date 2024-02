Tesla baisse encore le prix de sa Model 3, mais il va falloir faire vite

Alors que la guerre des prix se poursuit, Tesla offre une remise très intéressante sur sa Model 3. La berline électrique affiche un tarif en baisse de 4 000 euros sur ses exemplaires en stock, afin de compenser la perte du bonus écologique. Attention, car cette offre ne va pas durer longtemps...

Si Tesla a battu son record de ventes l’an dernier avec plus de 1,8 million d’immatriculations et est resté en tête du classement, ce n’est plus le cas. Et pour cause, la firme américaine s’est laissée dépasser en ce début d’année par son rival chinois BYD, devenu numéro 1 mondial de l’électrique.

Encore une baisse

Ce dernier ne compte pas se reposer sur ses acquis, alors qu’il prédit que la guerre des prix devrait encore s’intensifier au cours des prochains mois. Et Tesla ne veut évidemment pas se laisser faire, puisque la firme pourrait encore baisser ses tarifs en raison de ses excellents résultats financiers. Si elle a augmenté le prix de sa Model Y dans certains pays, ce n’est en revanche pas le cas en France, où le SUV reste très abordable.

Et ce n’est pas tout, car le constructeur américain fait encore un petit cadeau à ses clients. Après avoir fortement baissé ses prix en 2023, il offre de nouveau une belle remise de 4 000 euros sur la berline récemment restylée. Cette dernière est visible sur le configurateur en ligne et fut relayée sur X (anciennement Twitter) par certains internautes. Et cette baisse de prix n’a évidemment rien d’innocent de la part de la marque.

En effet, la Tesla Model 3 profite d’une réduction de 4 000 euros, mais attention, car seule la version Propulsion est éligible. Cette dernière démarre pour rappel à partir de 42 990 euros, ce qui donne 38 990 euros avec la remise. Mais attention, car seuls les exemplaires déjà en stock peuvent en profiter, et non ceux qui seront fabriqués à la commande pour les clients.

Mais à quoi correspond cette baisse de prix soudaine ? Ce montant n’a évidemment pas été décidé au hasard, puisqu’il correspond à celui du bonus écologique, qui a baissé depuis quelques jours. Et pour cause, il était jusqu’à présent affiché à 5 000 euros avant que le gouvernement ne décide de réduire les dépenses pour le faire passer à 4 000 euros. Et ce alors que les ventes de voitures électriques progressent en France depuis l’an dernier.

Une offre de courte durée

Mais pourquoi mettre en place une telle remise sur la Tesla Model 3 ? La raison est simple. En effet, la berline électrique, rivale de la BYD Han ainsi que de la nouvelle Xiaomi SU7, entre autres, n’est plus éligible au bonus écologique en 2024. La raison : sa fabrication en Chine et aux États-Unis, incompatible avec le score environnemental, contrairement à la Model Y qui est produite au sein de la Gigafactory de Berlin, en Allemagne.

La firme d’Elon Musk entend donc compenser cette perte afin de continuer à séduire les clients, tandis que la concurrence est de plus en plus forte. Mais attention, car pour profiter de cette offre, les commandes doivent être effectuées entre le 23 février et le 17 mars prochain, sous réserve de livraison jusqu’au 30 mars inclus. Un délai très court, qui devrait inciter certains clients hésitants à sauter le pas.

Tesla n’est pas la seule marque à proposer ce type d’opération. En fin d’année dernière, Kia avait mis en place une remise de 5 000 euros sur son Niro EV, qui se voit également privé de l’aide du gouvernement. Au mois de janvier, MG avait aussi fait baisser le prix de sa MG4 de 7 000 euros, alors que la compacte électrique ne peut plus prétendre non plus au bonus écologique puisqu’elle est fabriquée en Chine. Ce qui pourrait changer avec la création d’une usine en Europe.