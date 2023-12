Grosse remise de 5 000 euros pour l’une des voitures électriques les plus vendues en France

Si les voitures électriques de Kia ne sont plus éligibles au bonus écologique, le constructeur a trouvé un moyen de continuer à attirer les clients. Cela passe par une grosse remise de 5 000 euros, uniquement accordée aux acheteurs du Niro EV jusqu'au 31 décembre.

On en sait enfin un peu plus sur le bonus écologique en 2024. En effet, cela faisait un petit bout de temps déjà que le gouvernement laisser planer la menace d’une disparition de l’aide financière pour certains modèles. C’est notamment le cas pour les constructeurs chinois, mais pas seulement.

Kia exclu du bonus

Et pour cause, après de longs mois de rumeurs en tout genre, l’Etat vient officiellement de publier une première liste des modèles qui resteront éligibles au coup de pouce. Pour mémoire, cette dernière est affichée à 5 000 euros et pourrait même passer à 8 000 euros l’an prochain pour les plus modestes. Si les autos produites en Chine sont bien exclues, comme la Dacia Spring et la MG4, il y a aussi quelques surprises.

En effet, on note qu’aucune voiture électrique de Kia n’est présente dans cette liste, alors que chez son cousin Hyundai, le nouveau Kona Electric est toujours éligible. Pas d’EV6 ni de Niro EV, pourtant assemblés en Corée du Sud et non en Chine. Mais cela s’explique sans aucun doute par le fait que les modèles du constructeur ont un score environnemental trop bas pour avoir le droit au bonus.

Forcément, c’est une énorme déconvenue pour la firme, qui a récemment officialisé ses EV5 et EV9. Car la fin de l’aide de l’Etat, c’est le risque que les clients délaissent Kia pour se tourner vers des constructeurs dont les autos restent éligibles au bonus. Et la firme veut tout faire pour éviter cela, d’autant plus que son Niro électrique se classe plutôt bien dans les chiffres de ventes en France.

C’est dans ce contexte que Kia a décidé d’agir. Dans son communiqué, le constructeur coréen annonce la mise en place d’une prime exceptionnelle sur son SUV électrique. Cette dernière atteint alors les 5 000 euros, un montant qui n’a évidemment pas été choisi au hasard puisqu’il s’agit très exactement de celui de la prime tout juste perdue.

Quelles conditions ?

Mais comment peut-on faire pour profiter de ce petit coup de pouce ? En fait, ce n’est pas bien compliqué, car ce dernier est accessible à tous les clients, sans conditions de revenus, tout comme le bonus écologique. Ce qui signifie que le SUV électrique est désormais accessible à partir de 40 640 euros grâce à cette remise, ce qui lui permet de mieux rivaliser avec la Tesla Model Y. Cette dernière est affichée à partir de 45 990 euros, soit 40 990 euros une fois le bonus déduit.

Car le SUV américain est encore éligible à l’aide, en raison de sa production au sein de la Gigafactory située à Berlin. Mais attention, car l’offre promotionnelle proposée par Kia ne sera disponible que jusqu’au 31 décembre prochain selon le constructeur. Sera t-elle reconduite ensuite ? Cela n’est pas encore sûr, mais ce n’est pas à exclure. En fait, tout dépend de la décision du gouvernement.

Car Kia pourrait faire un dossier afin de demander une dérogation lui permettant de continuer à être éligible au bonus écologique. Mais il faudra encore patienter, car les organismes compétents ont plusieurs mois pour donner leur réponse. Ce qui peut créer une situation très compliquée pour les clients, qui pourraient ne jamais toucher le bonus. Cela rend également les choses difficiles pour les constructeurs qui doivent également s’adapter.

Pour l’heure, la Kia EV6 ne fait pas l’objet d’une quelconque baisse des prix, mais il n’est pas exclu que ce soit le cas un peu plus tard. Pour mémoire, le Niro embarque un moteur de 204 chevaux et peut parcourir jusqu’à 460 kilomètres selon le cycle WLTP. Il est livré avec la charge bidirectionnelle et le pré-conditionnement de la batterie ainsi qu’un chargeur embarqué de 11 kW. Il s’agit de la 11 ème voiture électrique la plus vendue en France sur l’année 2023, entre les mois de janvier et novembre avec 5 169 exemplaires écoulés.