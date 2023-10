Kia EV5 officialisé : une autonomie de premier ordre pour ce SUV électrique… mais attention à ce petit piège

Kia vient de lever le voile sur le troisième modèle électrique de sa gamme, l’EV5, qui annonce d’ores et déjà une autonomie de premier ordre allant jusqu’à 720 kilomètres ! Du moins en Chine…

Alors que l’on attend avec impatience l’arrivée prochaine du Kia EV9 sur nos routes, Kia révèle sa nouvelle offensive sur le marché de l’électrique. Et l’on ne parle pas ici que d’un seul modèle, mais de trois. Vous pouvez déjà retenir leurs noms : EV3, EV4 et EV5. Une gamme qui s’étoffe donc avec toujours pour objectif pour le constructeur de vendre 1 million de VE par an dès 2026. Et monter jusqu’à 1,6 million à l’horizon 2030.

Mais celui qui nous intéresse ici, c’est le seul des trois qui ne soit pas un concept mais bel et bien un modèle de série qui devrait arriver chez nous dès le second semestre 2024. Même si certains détails restent à officialiser, la firme coréenne nous dévoile en intégralité son EV5 qui rejoint les EV6 et EV9 pour être le troisième modèle 100 % électrique de sa gamme. Un modèle d’autant plus important pour Kia, et attendu par les clients, qui rentre en concurrence frontale avec la star du marché : le Tesla Model Y.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le Kia EV5 est basé sur la plateforme E-GMP qui sert à l’ensemble du groupe Hyundai. Mais comme son nom l’indique, il affiche ici une longueur légèrement inférieure à celle des EV6 (4,68 mètres) et EV9 (5,01 mètres). Si le communiqué officiel ne la précise pas encore, certaines fuites sur le net ces dernières heures, notamment des photos, ont permis d’apprendre que l’EV5 mesurerait 4,62 mètres de long, 1,88 mètre de large et 1,72 mètre de haut.

Taillé pour les familles

Pour avoir une idée, c’est une dizaine de centimètres de plus de longs que le Sportage (thermique et/ou hybride) et quatre centimètres de plus qu’un Volkswagen ID.4 par exemple. On devrait également être proche du futur Peugeot e-5008. En revanche, c’est une dizaine de centimètres de moins que le Tesla Model Y.

Côté design, on est très clairement dans la même veine que l’imposant EV9 avec un style très cubique qui l’inscrit beaucoup plus dans le segment des SUV « pratique » que ne le font les lignes fluides de l’EV6. Ce qui explique sans doute que les deux cohabitent en dépit d’une différence de longueur très sensible.

Paré pour le camping

À l’intérieur, rien de très surprenant quand on connaît déjà les dernières productions de Kia. Le Kia EV5 semble très spacieux, et offre une ambiance épurée au conducteur et à ses passagers. On retrouve la dalle panoramique de l’EV9 qui intègre trois écrans : deux de 12,3 pouces, l’un pour l’instrumentation derrière le volant, l’autre au centre pour tout ce qui touche à l’infodivertissement et aux réglages de la voiture.

Le troisième prend place entre les deux, un écran vertical de 5 pouces pour les réglages liés à la climatisation. Ce qui donne l’impression de n’avoir qu’un seul et gigantesque écran. À noter qu’un affichage tête haute peut également être ajouté en option.

Pour ce qui est des matériaux, Kia a évidemment opté pour des matières recyclées et respectueuses de l’environnement, pour les tissus comme pour le cuir. Le marché chinois aura droit à une banquette à l’avant, tandis que l’accoudoir de la console centrale abrite une table.

Kia a pensé également son EV5 pour être polyvalent et s’adapter à de multiples situations. Et même le camping ! Ainsi, la rangée arrière se replie totalement à plat pour libérer un espace pour dormir. Et le constructeur coréen de pousser le bouchon jusqu’à proposer un espace à l’arrière qui fait à la fois réchaud et réfrigérateur.

Trois versions annoncées

Venons-en aux détails techniques. Du moins ceux qui ont été révélés pour le marché chinois, là où le Kia EV5 sera produit (en plus de la Corée). On sait que là-bas, le SUV sera proposé en trois versions : standard, grande autonomie et grande autonomie quatre roues motrices :

Standard : batterie de 64 kWh, 160 kW (217 ch), 530 km d’autonomie (CLTC) ;

Grande autonomie : batterie de 88 kWh, 160 kW (217 ch), 720 km d’autonomie (CLTC) ;

Grande autonomie AWD : batterie de 88 kWh, 230 kW (160 kW à l’avant, 70 kW à l’arrière), 650 km d’autonomie (CLTC).

Attention toutefois, car la norme d’homologation CLTC chinoise est considérée comme étant 20 à 25 % plus généreuse que le WLTP chez nous. Ce qui donnerait de 400 à 540 km d’autonomie chez nous. Côté recharge, peu d’informations, si ce n’est que la batterie 88 kWh pourra être rechargée de 30 à 80 % en 27 minutes, ce qui ne paraît pas très rapide.

En Corée, ce sera légèrement différent avec des batteries légèrement moins puissantes (58 kWh au lieu de 64 kWh, 81 kWh au lieu de 88 kWh).

Et le prix de ce Kia EV5 ?

Reste maintenant à attendre que ce Kia EV5 arrive chez nous pour confirmer ses équipements et surtout sa fiche technique par rapport à celle détaillée ici qui est celle des marchés chinois et coréen. Il devrait arriver dès 2024 sur le Vieux continent à un tarif inférieur à celui des modèles électriques déjà proposés par Kia. La marque précise en effet qu’elle compte introduire sa nouvelle gamme de modèles EV3, EV4 et EV5 entre 35 000 et 50 000 dollars. Soit l’équivalent, au taux de change actuel, de 33 000 euros à 47 000 euros. À suivre.