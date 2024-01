Tesla pourrait encore baisser le prix de ses voitures électriques : la preuve avec ces chiffres

Elon Musk vient de présenter les résultats financiers de Tesla pour le quatrième trimestre 2023 et l'année écoulée. La bonne nouvelle, c'est que les coûts de fabrication diminuent. De quoi permettre de réduire encore plus les prix des voitures électriques de la marque ? Ce n'est pas impossible, et on vous montre pourquoi.

Tesla vient de rendre public son rapport financier pour le quatrième trimestre 2023, et qui résume l’année passée. C’est à cette occasion qu’Elon Musk a annoncé l’arrivée prochaine de la future voiture électrique abordable (la fameuse Tesla Model 2 Redwood), prévue pour être vendue à partir de 25 000 dollars. Mais le milliardaire en a également profité pour aborder les modèles actuellement commercialisés, ainsi que leur coût de production.

Le coût de production dégringole

Dans la présentation du bilan financier, on peut en effet lire une phrase très intéressante, accompagné d’un graphique très parlant, intitulé « coût des ventes par voiture« , que l’on peut plus ou moins simplifier par le « coût de production« . Et comme on peut le voir, en un an seulement, celui-ci est passé d’environ 39 500 dollars à un peu plus de 36 000 dollars.

En d’autres termes, Tesla a réussi à réduire drastiquement le coût de production de ses voitures électriques, trimestre après trimestre. Le constructeur américain précise par ailleurs que « le coût de vente par véhicule a décliné au fur et à mesure pour atteindre environ 36 000 dollars. Nous approchons désormais de la limite naturel de réduction des coûts sur nos véhicules existants, mais notre équipe continue à tenter de réduire les coûts sur tous les points de production, des matériaux bruts jusqu’à la livraison finale« .

Vers une nouvelle baisse des prix ?

Dit autrement, Tesla va tenter de réduire encore plus ses coûts de production. De quoi proposer des prix encore plus abordables pour les clients finaux ? C’est bien possible. Rappelons en effet que le constructeur réduit le prix de ses voitures électriques de manière régulière depuis quelques mois. On en voit d’ailleurs la conséquence dans le bilan financier, puisque la marge opérationnelle est passée de 16 % au quatrième trimestre 2022 à 8,2 % au trimestre précédent. On s’approche de niveaux considérés comme limite par certains financiers.

Mais la marque a réussi à faire mieux qu’au troisième trimestre, où le chiffre s’était effondré à 7,6 %. Dans tous les cas, on voit que Tesla a encore un peu de marge pour pouvoir faire des remises supplémentaires. Surtout si le constructeur texan réussi à réduire les coûts de production dans les mois à venir. Cela pourrait par exemple être le cas avec la future Model Y restylée.

Elon Musk n’est pas un magicien

Il faut toutefois garder à l’esprit qu’Elon Musk n’est pas un magicien, et que la prochaine grande révolution en termes de réduction des coûts interviendra avec la future Tesla Model 2. Pourquoi ? Tout simplement grâce à sa conception et sa production qui s’annoncent révolutionnaire si l’on en croit le patron de la marque et les différentes rumeurs qui entourent le projet. Tout cela, grâce au Cybertruck qui ouvre la voie à certaines technologies uniques dans le domaine automobile.

Pour aller plus loin

Comment la Tesla Model 2 à 25 000 dollars aura des années d’avance grâce à ces technologies du Cybertruck

La concurrence n’est pas restée les bras croisés, et c’est également une réduction des coûts qui a permis à certains constructeurs comme Renault de diminuer drastiquement le prix des voitures électriques comme le relate Numerama. Volkswagen peut également être cité en exemple. Mais on ne sait pas si les coûts ont réellement diminué dans tous les cas, où s’il s’agit d’une manœuvre tactique pour éviter de se faire trop dépasser sur ce marché ultra-concurrentiel, dominé par Tesla et BYD, qui prévoit une guerre des prix sans merci pour 2024.