Volkswagen baisse de 8 900 euros le prix de son ID.7 électrique, rivale de la Tesla Model 3

En ce début d'année 2024, Volkswagen vient de présenter une refonte globale de sa gamme de voiture électrique, avec notamment de fortes baisses pour la plupart de ses modèles. L'ID.7 n'échappe pas à la règle avec une chute assez spectaculaire de ses prix.

À peine lancée et déjà bradée ? La Volkswagen ID.7, nous avons eu l’occasion de l’essayer il y a quelques semaines chez Survoltés, et cette grande berline électrique fait globalement tout bien, sans plus, mais son manque cruel de « saveur » nous aura laissé sur notre faim.

D’une manière générale, le segment des berlines souffre ces dernières années, notamment en raison des SUV. Pourtant, avec l’avènement de l’électrique, l’intérêt des clients pourraient revenir, notamment avec un aérodynamisme plus soigné, favorisant ainsi l’autonomie, mais aussi une meilleure habitabilité à bien des égards.

Volkswagen de retour dans la bataille avec Tesla ?

Toujours est-il que la Volkswagen ID.7 peine à séduire, même en Chine, où la marque n’a enregistré que 300 commandes sur les 72 premières heures de commercialisation. En Europe, le constat n’est guère plus reluisant, mais c’est globalement toute la gamme ID de Volkswagen qui souffre.

Pour réagir, Volkswagen a tout simplement agit de la plus simple (et sans doute la plus efficace !) des manières : une baisse significative des prix. ID.3, ID.4 et ID.5 voient leurs prix chuter, et l’ID.7 également !

Le constructeur a remis complètement sa gamme à plat. Sur l’ID.7, il n’existe plus qu’une seule finition baptisée « Life Max ». Elle est basée sur « l’ancienne » finition qui était appelée « Style Exclusive » et qui représentait le haut de gamme du catalogue.

Celle-ci était facturée 67 990 euros, mais avec cette nouvelle finition, le prix chute à 59 990 euros, tout en ajoutant la peinture métallisée de série que Volkswagen valorise à environ 900 euros. Cela représente donc une baisse de 8 900 euros par rapport aux précédents tarifs.

Elle reste toujours environ 10 000 euros plus cher qu’une Tesla Model 3 Grande Autonomie, qui n’a plus le droit au bonus écologique en France pour rappel, mais l’ID.7 est aussi plus grande, plus habitable et rivalise en termes d’autonomie avec la berline américaine.

La finition de base de l’ID.7 est plutôt déjà bien pourvues en équipement :

Jantes en alliage de 19 pouces,

Intérieur Style Plus avec sellerie ArtVelours, sièges avant ErgoActive électriques, chauffants et massants, éclairage d’ambiance personnalisable selon 30 couleurs,

Pack Design avec projecteurs IQ. Light Matrix LED, le coffre électrique avec fonction « Easy Open & Close », les vitres arrière surteintées,

Caméra 360° « Area View » et Intelligent Park Assist Plus,

Affichage tête haute à réalité augmentée,

Climatisation 3 zones « Smart Air Vents » avec filtre à charbon actif,

Système de verrouillage et démarrage sans clé « Keyless Access Advanced »,

Assistant de conduite semi-conduite ‘Travel Assist 2.5’ avec changement de voie assisté…

La Volkswagen ID.7 en quelques chiffres

Seule version disponible au lancement, l’ID.7 Pro vise les 615 km d’autonomie sur le cycle mixte WLTP avec une batterie de 77 kWh utiles (82 kWh bruts) déjà présente sur le reste de la gamme ID.

À l’automne 2024, un nouvel accumulateur de 86 kWh utiles (91 kWh bruts) permettra de rouler jusqu’à 700 km et d’accepter une puissance de charge de 200 kW en courant continu, contre 170 kW pour la variante Pro.

Cette ID.7 Pro S reposera toujours sur une architecture 400 volts et non 800 volts comme certaines de ses concurrentes, comme la Ioniq 6 par exemple, ce qui explique cette puissance de charge encore un peu « limitée ». Le plein d’électrons est ainsi réalisé en 30 minutes environ contre 18 minutes chez Hyundai ou Kia.