Zeekr dévoile sa nouvelle voiture électrique qui se recharge en un éclair : elle devrait faire mieux que la Tesla Model Y

Le constructeur chinois Zeekr, membre du groupe Geely (Volvo, Polestar, Lotus...) est l'un des plus actifs en matières de nouveautés sur les voitures électriques ces derniers mois, et il le prouve encore via un nouveau SUV électrique baptisé 7X. Cette fois-ci, il n'est pas question d'une autonomie de 1 000 km comme sur les berlines, mais d'une recharge ultra-rapide.

Parmi les constructeurs chinois crédibles et qui comptent bien se faire une place au soleil en Europe, il y a Zeekr, une marque sous le giron du géant Geely, et qui place peu à peu ses pions. C’est le père de la voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie.

Fondée en 2021, Zeekr a rapidement diversifié sa gamme. Après le lancement de son premier modèle, le Zeekr 001, en avril 2021, un shooting brake de niche, la marque a continué a présenté le Zeekr 009, un monospace lancé en novembre 2022, et le Zeekr X, un SUV compact dévoilé en avril 2023. La berline électrique Zeekr 007, lancée en décembre 2023, a marqué l’entrée de Zeekr sur un marché plus grand public.

Un SUV électrique pensé pour les familles

Avec une gamme déjà bien fournie et assez hétéroclite, le constructeur présente aujourd’hui les premières images officielles de son nouveau modèle, le Zeekr 7X, un SUV électrique plus banal que ce que nous avons eu l’habitude de voir chez Zeekr et destiné au marché grand public. Il faut dire que ce modèle vise un segment rationnel, à savoir celui des SUV familiaux.

Le constructeur a partagé ces images sur les réseaux sociaux, après avoir présenté plus tôt cette semaine des photos camouflées du modèle.

Le Zeekr 7X est un SUV cinq places, adopte le langage de conception « Hidden Energy », spécifiquement pensé pour les familles chinoises. Basé sur l’architecture SEA (Sustainable Experience Architecture) de Geely, il mesure 4,83 mètres de long, 1,93 mètre de large et 1,656 mètre de haut, avec un empattement de 2,93 mètres.

Bien que ses dimensions soient légèrement inférieures à celles de ses concurrents directs, comme le Nio ES6 et le Xpeng G9, Zeekr affirme que le 7X offre le plus grand espace intérieur de sa catégorie. À vérifier lors d’un éventuel essai, d’autant plus qu’aucune photo de l’habitacle n’a encore été fournie.

Une fiche technique qui met l’eau à la bouche

Le Zeekr 7X repose sur une architecture 800 V promettant ainsi des recharges plus rapides que les modèles basés sur du 400 V. La version la plus haut de gamme sera pourvue de deux moteurs électriques et de quatre roues motrices. La puissance paraît démesurée pour un SUV familial, puisque Zeekr annonce 645 ch au cumulé, soit la puissance d’un gros 4×4 de luxe thermique de chez Mercedes par exemple. Conséquence, le 0 à 100 km/h ne réclame que 4 secondes.

Nous ne disposons pas encore d’informations concernant la batterie et l’autonomie, mais la voiture reprendra certainement l’accumulateur maison, la « Golden Brick », qui annonce notamment des recharges éclair d’une quinzaine de minutes.

Son prix est encore inconnu, mais Zeekr ne fera sans doute pas mieux que XPeng et BYD en Europe avec des prix plutôt proches de ceux des constructeurs généralistes, voire même un peu plus du fait des nouveaux droits de douane et de l’abandon du bonus écologique pour les voitures électriques chinoises en France. Zeekr devrait faire son arrivée dans l’Hexagone à la fin de l’année.