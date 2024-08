BYD lance une prometteuse voiture électrique à 20 000 € en Chine : voici notre estimation de son prix en France

Quelques jours après sa présentation, la nouvelle BYD Seal 06 GT nous en dit plus sur ses caractéristiques techniques. La compacte électrique lève aussi le voile sur son prix, affiché sous les 20 000 euros. Mais attention à ne pas oublier un détail très important…

Toujours numéro 2 mondial de la voiture électrique, juste derrière Tesla, BYD veut désormais tout faire pour reprendre sa première place, qu’il avait brièvement obtenu en début d’année. Et pour cela, le constructeur chinois ne ménage pas ses efforts, multipliant les lancements au cours des derniers mois.

« La première GT pour les jeunes »

Après la Seal U que nous avons récemment essayée ainsi que la nouvelle Denza Z9 GT, c’est au tour d’un autre modèle de voir le jour. Il s’agit de la Seal 06 GT, qui avait été préfigurée par le concept Seal X quelques semaines plus tôt. Tout juste présentée, cette nouvelle compacte électrique rivale de la Renault Mégane E-Tech nous avait montré son poste de conduite très moderne et inspiré des autres productions de la marque. Et voilà que la voiture est d’ores et déjà disponible à la commande comme l’indique le constructeur sur sa page Weibo.

On connaît donc enfin son prix, qui est affiché à partir de 150 000 yuans dans sa version d’entrée de gamme. Ce qui correspond à seulement 19 000 euros selon le taux de change actuel. De quoi la rendre très accessible et en faire « la première GT pour les jeunes » selon les déclarations du constructeur basé à Shenzhen.

Mais attention, car ce tarif ne sera pas tout à fait le même lorsque la voiture fera son arrivée en Europe. Il devrait être bien plus salé, en raison de la hausse des droits de douane. On peut s’attendre à un tarif légèrement supérieur à 35 000 euros lorsque cette voiture débarquera en Europe et en France.

Crédit : BYD

Ce qui n’empêchera pas cette nouvelle arrivante de rester relativement accessible au grand public, même si elle n’aura pas non plus le droit au bonus écologique, qui devrait être réduit l’an prochain. Quoi qu’il en soit, la nouvelle BYD Seal 06 GT s’annonce plutôt prometteuse, et risque bien de faire du mal à ses rivales en Europe. Parmi elles, citons notamment la Tesla Model 3 ainsi que la MG4, sans oublier la Volkswagen ID.4. La compacte est équipée d’une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) d’une capacité de 59,2 et 72,96 kWh.

De quoi offrir une autonomie maximale de 605 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui correspond environ à 515 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. En revanche, on ne connaît toujours pas le temps nécessaire pour passer de 10 à 80 %, ni même la puissance qui peut être encaissée par la batterie, développée en interne par le constructeur. Une chose est sûre, la compacte se dote d’une architecture 800 volts. On sait que la voiture se décline en plusieurs versions à moteur unique et à transmission intégrale.

Une dotation généreuse

Le modèle d’entrée de gamme affiche une puissance de 217 chevaux et un couple 310 Nm, tandis que la seconde passe à 225 chevaux et 330 Nm. De son côté, la déclinaison quatre roues motrices embarque un moteur de 150 chevaux à l’avant et 271 chevaux à l’arrière. Le 0 à 100 km/h est réalisé en seulement 4,9 secondes. Cette version coiffant la gamme est également équipée d’une suspension adaptative, dont la fermeté varie selon le mode de conduite choisi. Le système de contrôle intelligent du couple fait aussi partie de la dotation de série.

La nouvelle BYD Seal 06 GT fait la part belle à la technologie, puisqu’elle est équipée d’un système de conduite autonome de niveau 2, comme le rapporte le site ItHome. Cette dernière est également capable de gérer le stationnement automatique. À bord aussi, la voiture est plutôt bien équipée, puisqu’elle est livrée de série avec un grand écran tactile de 15,6 pouces qui peut se mettre à la verticale ou à l’horizontale. La commande vocale faut aussi partie de la dotation, de même que le combiné de 10,25 pouces.

Crédit : BYD

Les sièges sont quant à eux électriques tandis que le conducteur peut profiter de la recharge pour smartphone par induction ainsi que d’un grand affichage tête haute projeté sur le pare-brise. Enfin l’empattement mesure 2,82 mètres afin d’accueillir confortablement les passagers et la compacte électrique affiche une longueur totale de 4,63 mètres. En revanche, le volume du coffre reste encore la grande inconnue sur cette auto, dont le lancement est prévu en Chine d’ici à la fin du mois de septembre.