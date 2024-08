Voici à quoi ressemble l’intérieur de la nouvelle voiture électrique compacte du plus grand concurrent de Tesla

Dévoilée quelques heures plus tôt, la nouvelle BYD Seal 06 GT électrique, concurrente des Renault Mégane E-Tech et MG4, nous montre maintenant son poste de conduite, qui fait la part belle aux écrans.

Crédit : BYD

BYD est bien décidé à se faire une belle place sur le marché de la voiture électrique, alors que la firme chinoise se place sur la 2ème marche du podium mondial, talonnant Tesla. Et pas question pour celle-ci de réduire ses efforts, bien au contraire, puisqu’elle est particulièrement active, en Europe, mais pas seulement.

Un intérieur moderne et épuré

Outre les Seal, Dolphin et autres Seal U que nous avions récemment essayé, le constructeur basé à Shenzhen, au sud de la Chine continue son offensive dans son pays natal. Après avoir levé le voile sur sa Denza Z9 GT quelques jours plus tôt, voilà qu’il vient tout juste de publier les premières photos officielles d’une toute nouvelle voiture. Préfigurée par le concept Seal X présenté un peu plus tôt dans l’année, cette dernière est officiellement baptisée Seal 06 GT.

Crédit : BYD

Il y a quelques heures, nous vous montrions les images de l’extérieur de la compacte électrique, rivale de la Renault Mégane E-Tech et de la MG4. Mais voilà que la firme a décidé de ne pas perdre de temps et nous montre désormais le poste de conduite de sa nouvelle création, via des photos publiées sur sa page Weibo officielle. Il n’y a pas vraiment de grande surprise, puisque la présentation reste dans la même veine que celle de la Seal standard et de la Seal U tout juste lancée en Europe.

Nous retrouvons en effet un grand écran tactile dont la diagonale n’a pas encore été annoncée mais qui devrait sans doute être affichée à 15,6 pouces. Ce dernier devrait également être compatible avec Apple CarPlay et Android Auto quand la voiture sera commercialisée en Europe, ce qui devrait arriver assez rapidement. Cependant, aucune date n’a encore été communiquée par le constructeur pour le moment. La dalle tactile centrale est également associée à un grand combiné d’instrumentation numérique, d’une taille qui devrait atteindre les 10,25 pouces.

Crédit : BYD

Reste à savoir s’il sera également complété par un affichage tête-haute, au moins proposé en option. Nous devrions obtenir un peu plus d’informations au cours des prochains jours puisque la voiture devrait être officialisée le 30 août. Une photo de la banquette arrière a aussi été publiée par BYD, montrant que cinq personnes devraient pouvoir prendre place au total à bord de la nouvelle Seal 06 GT. Cette dernière affiche un empattement assez généreux, annoncé à 2,82 mètres, de quoi laisser penser à un bel espace intérieur. Le volume de coffre reste quant à lui encore secret pour le moment.

Une compacte électrique intéressante

La voiture électrique, qui devrait également rivaliser avec la Tesla Model 3 mesure 4,63 mètres de long pour 1,88 mètre de large et 1,49 mètre de haut et se décline en plusieurs versions. Les clients pourront en effet choisir entre deux ou quatre roues motrices, avec deux moteurs soit un sur chaque essieu. S’il faudra encore faire preuve d’un peu de patience avant de connaître la fiche technique détaillée de la Seal 06 GT, on sait que la variante de base affiche 225 chevaux sur l’essieu avant.

La seconde ajoute un second moteur de 271 chevaux à l’arrière, tandis que les performances restent encore inconnues. Si cela n’a pas été confirmé, la compacte devrait faire appel à une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) développée en interne. On sait que deux capacités seront proposées, à savoir 59,52 kWh et 72,96 kWh, permettant d’offrir une autonomie allant jusqu’à 605 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 514 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP.

Pour le moment, on ne connaît pas encore la puissance de charge, ni le temps nécessaire pour remplir les batteries, mais le constructeur devrait rapidement nous en dire un peu plus. Le tarif reste encore inconnu, mais ce dernier sera dans tous les cas plus élevé en Europe qu’en Chine, en raison de la hausse des droits de douane. La Seal 06 GT n’aura pas non plus le droit au bonus écologique de 4 000 euros du fait de sa très probable production en Chine.