Le plus grand concurrent de Tesla fait mieux que n’importe quel constructeur avec cette fonction inédite pour les manœuvres

Le constructeur chinois Denza vient de lever le voile sur sa dernière création en date, la nouvelle Z9 GT. Il s’agit d’une voiture électrique haut de gamme 100 % électrique, qui se dote d’une technologie lui permettant de rouler et se garer dans des minuscules rue et ruelles.

Crédit : Denza

Avez-vous déjà entendu le nom de Denza ? Si vous lisez les colonnes de Survoltés, sans doute que oui. Mais sinon, il est fort probable que ça ne soit pas le cas, et c’est tout à fait normal. Car si la firme a été vue au dernier salon de Munich avec son D9, que nous avions pu découvrir, elle n’est pas encore officiellement présente sur nos routes.

Un break aux capacités étonnantes

Le constructeur est en fait une filiale du géant de la voiture électrique BYD, et possède plusieurs modèles dans sa gamme, dont le crossover N7 que nous avions également pu essayer en début d’année. Mais ce n’est pas tout, car elle avait également levé le voile au mois d’avril sur un tout nouveau break haut de gamme, connu sous le nom de Z9 GT. Celui-ci avait été montré au salon de Pékin, mais ce n’est qu’au mois de juillet que son intérieur avait été présenté officiellement.

Quelques semaines plus tard, Denza fait à nouveau parler de sa création, qui devrait notamment chasser sur les terres de la Porsche Taycan Cross Turismo. Et ce alors que Tesla ne commercialise pour le moment pas encore de break, et il semblerait que cela ne soit pas prévu pour le moment. Pour mémoire, ce nouveau venu dans le catalogue du constructeur chinois repose sur la plateforme e3, qui possède la particularité de disposer de trois moteurs électriques indépendants.

On en retrouve ainsi un à l’avant et deux à l’arrière, ce qui permet notamment à la voiture de bénéficier de roues arrière directrices. Et cela apporte un avantage indéniable, comme le prouve le constructeur dans une vidéo publiée sur son compte officiel Weibo. On y voit le break électrique grimper une route aux virages très serrés, qu’il est impossible de franchir en une seule fois en raison des 5,18 mètres de long de la voiture. Mais cette dernière est capable de faire pivoter son arrière-train, afin de se mettre dans l’axe de la courbe sans avoir à manœuvrer.

Une technologie bien pratique, notamment pour les créneaux serrés en ville, mais qui n’est pas tout à fait inédite. Et pour cause, deux autres modèles en sont également dotés, à savoir le Yangwang U8, qui fait aussi partie du groupe BYD et que nous avons eu la chance de tester en avant-première. Le second est la supercar Yangwang U9, qui est également capable de rouler sur trois roues seulement. Pour l’heure, on ne sait pas encore si la nouvelle Z9 GT est également capable de cette prouesse, que l’on doit au système de suspensions DiSus-P.

Près de 1 000 chevaux pour le break électrique

Selon le site de la marque, le véhicule est également en mesure de se déplacer en crabe, mais rien n’indique qu’elle peut faire demi-tour sur elle-même comme le Yangwang U8. Si le break se décline en hybride rechargeable et en électrique, c’est évidemment cette version qui nous intéresse ici le plus. Cette dernière affiche une puissance totalement démentielle de 952 chevaux, qui lui permet de rivaliser dans une moindre mesure avec la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra.

Le 0 à 100 km/h est réalisé en seulement 3,4 secondes selon le site Car News China, tandis que la vitesse maximale n’a pas encore été officialisée. Le break sportif est équipé d’une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) dont la capacité reste inconnue, mais qui offre une autonomie allant jusqu’à 630 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 535 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Le temps de recharge demeure également inconnu pour le moment.

On sait cependant que la nouvelle Denza Z9 GT démarre à partir de 359 800 yuans dans sa version 100 % électrique, ce qui donne environ 45 350 euros selon le taux de change actuel. Mais ce tarif devrait être largement revu à la hausse en Europe, à cause de l’augmentation des droits de douane pour les voitures électriques. De plus, le break sera aussi privé de bonus écologique en France. Les premières livraisons démarreront en Chine dans le courant du mois de septembre.