Voici les premières images de la nouvelle voiture électrique de BYD, le plus grand concurrent de Tesla

Au Salon de Beijing, BYD, le plus grand concurrent de Tesla, avait présenté un alléchant concept de voiture électrique manifestement conçu pour l'Europe. Les premières images de la version de série viennent de fuiter, nous permettant de découvrir son style, son nom et ses premières caractéristiques. Les voici.

Lorsqu’une nouvelle voiture va être commercialisée en Chine, le ministère de l’Industrie, le MIIT, publie systématiquement les photos de l’extérieur et les grandes lignes de la fiche technique, souvent avant l’officialisation. Les constructeurs apprécient peu, mais nous bien plus.

Dernière victime en date : BYD, le plus grand concurrent de Tesla, dont la nouvelle voiture électrique vient d’être dévoilée par ce biais. Une voiture déjà annoncée par le concept-car Ocean-M présenté au Salon de Beijing en avril 2024, mais qui restait bien secrète jusqu’alors.

Un nom manifestement transitoire

Ces informations, reprises par le média chinois CarNewsChina, nous permettent d’en savoir plus sur cette nouvelle voiture électrique. Commençons par son nom : la fiche indique « Seal X », mais prudence, puisque les noms « Seal 06GT », « Seal MINI » et « Seal 05EV » ont également été déposés.

Le « X » est donc peut-être un simple terme générique qui sera rempli selon les versions. Précisons également que BYD est connu pour donner des noms différents à ses modèles selon les marchés : la petite Seagull s’appelle Dolphin Mini au Mexique, par exemple.

Continuons sur les dimensions : avec 4,63 m de long pour 1,88 m de large et 1,49 m de haut, cette « Seal X » est plus grande qu’elle en a l’air. Elle est par exemple 16 cm plus grande qu’un Renault Scénic E-Tech, mais s’avère identique au centimètre près à la Hyundai Ioniq 5.

Son style est – logiquement – dérivé du concept Ocean X, mais assagi. On retrouve les grandes lignes de la gamme Ocean, notamment au niveau des optiques, mais dans un format « compact ». L’habitacle est encore inconnu.

Un début de fiche technique

Les informations du MIIT nous renseignent également sur les grandes lignes de la fiche technique. Cette BYD Seal X serait donc proposée en deux motorisations : une propulsion de 160 kW (217 ch) et une 4 roues motrices de 310 kW (421 ch).

La batterie, en toute logique, reprend la technologie Blade maison. Nous avons donc une chimie LFP (lithium – fer – phosphate), mais les capacités des packs ne sont pas encore communiquées.

Cette nouvelle BYD reprendra en revanche sans trop de doute la e-Platform 3.0 Evo, une plateforme tout juste inaugurée par le Sea Lion 07 EV, synonyme (entre autres) de temps de charge en net progrès (10 – 80 % en 25 minutes).

Si BYD communiquait à Beijing sur une commercialisation « courant 2024 », aucune information sur l’arrivée de ce Seal X en Europe n’a été communiquée. Cependant, cette carrosserie « compacte » très appréciée des européens, couplé à l’appétit dévorant de la marque pour notre continent, donne un bon indice.

Ce BYD Seal X devrait donc rejoindre la gamme « Ocean », composée en France de la Dolphin (4,29 m), la berline Seal (4,80 m) et le SUV Seal U (4,78 m). Rendez-vous dans quelques semaines pour en savoir plus, notamment le prix et les dernières informations techniques.