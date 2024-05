Le plus grand concurrent de Tesla dévoile sa nouvelle voiture électrique qui se recharge enfin rapidement

BYD officialise enfin son nouveau Sea Lion 07 EV, une voiture électrique qui repose sur sa toute nouvelle e-Platform 3.0 Evo. Ce dernier chasse alors sur les terres de la Tesla Model Y et se décline en plusieurs versions. Au programme : une charge bien plus rapide que les actuelles voitures électriques BYD.

BYD fait partie de ces constructeurs chinois qui veulent absolument se faire une place en Europe, et qui semble plutôt bien y arriver. À tel point qu’il est devenu brièvement le numéro 1 mondial de l’électrique devant Tesla.

Une nouvelle plateforme

La firme possède déjà une large gamme chez nous, récemment complétée par la nouvelle Seal U que nous avons essayée. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur a aussi dévoilé quelques semaines plus tôt son Sea Lion 07, un SUV électrique déjà montré fin 2023. Mais à cette époque, nous ne savions pas encore tout au sujet de ce nouveau venu, qui vient directement concurrencer la Tesla Model Y. Ce dernier était également présent au salon de Pékin au mois d’avril, dévoilant de nouvelles informations.

Quelques semaines plus tard, BYD se montre encore un peu plus bavard, comme l’indique le site CNEVPost, qui dévoile quelques spécificités de ce nouveau SUV électrique. Celui-ci repose sur une toute nouvelle base technique, qui prend le nom de e-Platform 3.0 Evo.

Il s’agit alors logiquement d’une évolution de la 3.0 qui équipe déjà la Seal ainsi que la Dolphin vendues en France depuis peu. Mais qu’est ce qui chance sur cette nouvelle version ? Tout d’abord, cette dernière offre une meilleure résistance en cas de collision.

De plus, les capacités de charge ont aussi été améliorées, avec un 10 à 80 % réalisé en 25 minutes. À comparer avec les 40 minutes des actuelles voitures électriques de BYD. Ou les 20 minutes de la Tesla Model Y Propulsion équipée d’une batterie BYD.

On sait également que cette base est associée à l’un des moteurs électriques les plus performants du marché, avec pas moins de 23 000 tr/min. À titre de comparaison, l’HyperEngine de la Xiaomi SU7 peut atteindre les 35 000 tr/min, un record dans l’industrie à l’heure actuelle. C’est donc le nouveau Sea Lion 07 qui est le premier modèle du constructeur chinois, basé à Shenzhen, à reposer sur cette nouvelle plateforme.

Plusieurs versions différentes

Et bonne nouvelle, la firme, dont nous avons pu découvrir ses technologies, nous en dit plus sur les caractéristiques techniques de sa voiture. Ainsi, on apprend que le SUV peut atteindre une vitesse maximale de 225 km/h, tandis qu’il se décline en plusieurs versions bien distinctes. La première possède une architecture à deux roues motrices et embarque un seul moteur électrique, se déclinant avec 231 ou 312 chevaux. La version équipée d’une transmission intégrale revendique 217 chevaux à l’avant et 312 à l’arrière.

Ces moteurs sont également associés à plusieurs choix de batteries, trois pour être plus précis. La variante à deux roues motrices peut atteindre jusqu’à 610 kilomètres en une seule charge, selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 518 kilomètres avec l’homologation WLTP. De son côté, la variante quatre roues motrices doit se contenter de 550 kilomètres CLTC, soit environ 467 kilomètres WLTP, ce qui reste tout de même appréciable.

À titre de comparaison, la Tesla Model Y peut atteindre les 600 kilomètres WLTP en une seule charge. Le BYD Sea Lion 07 EV embarque une batterie Blade utilisant la technologie LFP (lithium -fer – phosphate), qui affiche une capacité oscillant entre 71,8 et 80,64 kWh.

La charge s’effectue de 10 à 80 % en seulement 25 minutes, à une puissance de 180 kW à 240 kW selon la taille de la batterie, sur une borne en courant continu. Par ailleurs, le SUV électrique est le premier modèle de la gamme à se doter de la conduite autonome DiPilot 100 “God’s Eye ».

Cette dernière atteint le niveau 2 grâce à de nombreux radars, mais ne semble pas faire appel à un LiDAR, contrairement à chez certaines marques comme Nio. À bord, le Sea Lion se dote d’un poste de conduite proche du reste de la gamme, avec un large écran tactile de 15,6 pouces qui embarque le système d’info-divertissement DiLink 100. Il est associé à un combiné numérique. Enfin, le véhicule affiche des dimensions assez généreuses, avec une longueur de 4,83 mètres pour 1,93 mètre de large et 1,62 mètre de haut.

Reste désormais à savoir quand il sera commercialisé en Europe. Le SUV électrique est affiché en Chine à partir de 189 800 yuans, ce qui équivaut à environ 24 351 euros, mais ce tarif devrait fortement grimper si la voiture arrive un jour chez nous.