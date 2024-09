1000 km d’autonomie, « recharge » en 3 minutes et 40 % moins chère qu’une Tesla Model Y : cette voiture électrique chinoise qui arrive en France impressionne

Onvo, la nouvelle marque de Nio, lance officiellement sa première voiture électrique : la L60. Avec 1000 km d’autonomie, une « recharge » en 3 minutes et un prix jusqu’à 40 % inférieur à celui d’un Tesla Model Y, cette voiture fait fort, et son arrivée en France est même prévue. Voici ses caractéristiques.

Onvo L60 // Source : Onvo

Nio fait décidément partie des marques automobiles chinoises les plus prometteuses. Ses voitures électriques impressionnent avec leurs autonomies dépassant les 1000 kilomètres en conditions réelles et leurs échanges de batterie en 3 minutes, mais restent encore cantonnées au haut de gamme.

Pour s’expandre davantage, Nio a ainsi créé une seconde marque, Onvo, plus accessible. Elle avait présenté son premier modèle en mai 2024 : un SUV baptisé L60, dont la commercialisation vient de débuter en Chine. La fiche technique définitive et les tarifs, dévoilés dans un post Weibo de la marque, impressionnent.

Une présentation calquée sur le Model Y

Le style de cet Onvo L60 était déjà connu, aussi la surprise est limitée. On retrouve donc une carrosserie qui ne révolutionnera pas le marché, avec un profil rappelant beaucoup celui du Tesla Model Y et des optiques dans les canons du moment.

Onvo L60 // Source : Onvo

Côté dimensions, cet L60 est un bon gabarit, avec 4,83 m de long pour 1,93 m de large et 1,61 m de haut. De fait, à bord, l’espace ne manque pas, même si le coffre de 495 litres « seulement » pourra étonner – Onvo précise tout de même que la voiture peut embarquer 5 passagers avec 5 grands bagages.

L’habitacle a été mis à l’honneur, même si la présentation, ici aussi, rappelle fortement celle du Model Y. La planche de bord, tout en horizontalité, met à l’honneur un écran 3K de 17,2 pouces, un autre écran de 8 pouces est là pour les passagers arrière, un grand toit vitré amène de la lumière, bref, peu d’innovation. Seul avantage de l’Onvo face au Tesla : une vision tête-haute de 13 pouces, projetant les informations de conduite dans le champ de vision du conducteur.

Onvo L60 // Source : Onvo

Cet Onvo L60 ne résiste cependant pas aux détails dont raffole le public chinois, et se dote ainsi d’une commande vocale ultra-réactive, de sièges avant pouvant s’allonger, d’un mode karaoké… et d’une glacière de 52 litres à installer dans le coffre, disponible en accessoire.

Une « recharge » en trois minutes

Côté technique, cet Onvo L60 est disponible à son lancement avec deux batteries. La première, de 60 kWh, promet jusqu’à 555 kilomètres d’autonomie selon le cycle chinois CLTC – il faudrait compter aux alentours des 470 kilomètres une fois converti aux normes européennes WLTP, plus réalistes.

L’autre batterie de 85 kWh vous emmènera plus loin, avec 730 km d’autonomie CLTC (environ 620 km WLTP). Onvo annonce déjà l’arrivée ultérieure d’un troisième pack de batterie, permettant cette fois-ci de dépasser les 1 000 km d’autonomie. Il s’agirait probablement des batteries semi-solides de 150 kWh, déjà proposées sur les Nio.

Onvo L60 // Source : Onvo

Question recharge, le L60 annonce pouvoir passer de 10 à 80 % en 25 minutes. Un score qui n’a rien de honteux, mais son architecture 900 volts pourrait laisser attendre mieux. Si vous êtes pressés, en revanche, vous pourrez utiliser les célèbres stations d’échange de batterie de Nio, qui vous permettra de recevoir un nouveau pack en 3 minutes.

Niveau motorisation, ici aussi, deux choix : une version propulsion de 326 ch (240 kW), capable de passer de 0 à 100 km/h en 5,9 s, et une version 4×4 à deux moteurs de 462 ch (340 kW), rabaissant le 0 à 100 km/h à 4,6 s.

Un prix extrêmement bien placé, une arrivée en France prévué

La présentation de l’Onvo L60 en mai dernier fut l’occasion de découvrir le premier tarif des préventes, fixé à 219 900 yuans, soit environ 28 000 euros. Surprise ! Les tarifs définitifs sont encore plus intéressants, puisque le L60 est au final disponible à partir de 206 900 yuans (environ 26 300 euros).

Voilà qui met à mal le Tesla Model Y, qui débute à 249 900 yuans en Chine pour des prestations proches. Onvo enfonce le clou en proposant un service de location de batterie (à l’image du très populaire service de Nio), de quoi abaisser le ticket d’entrée à 149 900 yuans, soit environ 19 100 euros, assortie d’une mensualité de 599 yuans (75 euros) pour la batterie 60 kWh et de 899 yuans (115 euros) pour la 85 kWh.

Onvo L60 // Source : Onvo

Un tarif canon, qui s’accompagne pourtant d’une pléthorique dotation de série : les écrans, la vision tête-haute et le toit vitré décrits plus tôt, mais aussi une sono 7.1.4 Dolby Atmos de 18 haut-parleurs, des sièges chauffants, massants et ventilés et une conduite semi-autonome de niveau 2 (délaissant les LiDAR des Nio pour un système de caméras, comme chez Tesla)… sont de série.

Dernière chose à savoir : cet Onvo L60 est certes lancé en Chine, mais son arrivée en Europe est belle et bien prévue, et la France fait d’ailleurs partie des marchés retenus. Une arrivée toutefois retardée, notamment par la hausse des frais de douane sur les voitures électriques chinoises. De quoi supposer un prix d’accès aux alentours des 50 000 euros chez nous.