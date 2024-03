Voici la nouvelle marque de voitures électriques avec un premier modèle moins cher que le Tesla Model Y

Alors que le lancement de la marque de voitures électriques chinoises Nio patine en France, le constructeur chinois se prépare à lancer une nouvelle marque baptisée Onvo et qui devrait s'attaquer frontalement à Tesla. Plus abordables que les berlines et SUV de chez Nio, Onvo pourrait être le fer de lance du groupe dans l'Hexagone.talp

Nio, le géant chinois de la voiture électrique connu notamment pour son système d’échange de batterie ultra-rapide, a annoncé aujourd’hui des détails croustillants concernant sa toute nouvelle marque, qui répondait jusqu’ici au nom de code mystérieux de « Alps », mais se présentant désormais sous l’appellation Onvo, ou en chinois, Ledao.

Lors d’une séance de questions-réponses avec plusieurs journalistes à Pékin, Nio a confirmé le nom Onvo, avec une présentation officielle en bonne et due forme pour le milieu du mois de mai. Cette confirmation intervient après l’apparition sur la toile de plusieurs photos volées de l’Onvo L60, un SUV qui devrait être le premier modèle de cette jeune marque.

Les photos espion, bien que d’une « qualité discutable » selon William Li, le PDG de Nio, ont donné un aperçu de ce à quoi ressemblera ce modèle, tandis que le patron a toutefois spécifié que malgré la « médiocrité des photos, le premier modèle d’Onvo est loin d’être laid, mais plutôt esthétiquement plaisant ». Apparemment, on n’aime pas trop les fuites sur Internet en Chine.

Un énième « Tesla killer » ?

Mais dans quel segment va s’inscrire cette nouvelle marque, sachant notamment que le marché chinois, voire le marché international, commence à être inondé de nouvelles marques de voitures électriques en tout genre ? Onvo devrait, par rapport à Nio, qui propose des produits plus haut de gamme, s’orienter vers des produits à volume. Pour autant, le patron de Nio a tenu à préciser qu’il ne s’agira pas d’une marque d’entrée ou de milieu de gamme.

En d’autres termes, William Li espère faire d’Onvo un énième nouveau Tesla. D’ailleurs, le dirigeant a laissé entendre que le premier modèle du constructeur serait compétitif par rapport au Tesla Model Y en termes de prix, de technologies et de performances.

Il va même encore plus loin en annonçant que son produit sera environ 10 % moins cher que le SUV électrique américain et cible une fourchette de prix entre 200 000 et 300 000 yuans, c’est-à-dire entre 25 500 et 38 000 euros, sachant que le Model Y de base est vendu en Chine 258 900 yuans, soit environ 33 000 euros. La version Grande Autonomie s’échange à 299 900 yuans, soit environ 38 300 euros.

En France, il faut compter respectivement 42 990 et 49 990 euros pour les versions Propulsion et Grande Autonomie. La première est toutefois éligible au bonus écologique grâce à son tarif sous les 47 000 euros et sa production en Allemagne.

Mais le patron de Nio n’a pas peur de Tesla et avertir les potentiels clients d’une Model Y qu’ils doivent attendre un peu avant de franchir le pas. Attendre l’arrivée de cette future concurrente.

Onvo en France plutôt que Nio ?

Bonne nouvelle, car même si Onvo sera un peu moins haut de gamme que Nio, cette jeune marque bénéficiera du maillage de Nio, notamment de ses stations d’échange de batteries qui pullulent actuellement un peu partout dans le monde, y compris en Europe.

En revanche, pour ce qui est d’une arrivée en Europe, nous n’y sommes pas encore. Nio prendra d’abord le temps de bien s’implanter en Chine et sur des marchés où l’électrique est déjà très mature (Canada, Norvège…) avant d’envisager une commercialisation sur le Vieux Continent.

Nio n’est d’ailleurs même pas encore lancé en France, même si, d’après les dernières informations, son arrivée serait imminente puisqu’une équipe a été constituée il y a quelques mois. Toutefois, des rumeurs laissaient aussi entendre que Nio ne fera pas le déplacement jusqu’à chez nous sous la forme qu’on lui connaît. Il se pourrait que ce soit l’une de ses nouvelles sous-marques qui fasse son arrivée dans l’Hexagone au cours des prochaines années. Onvo par exemple ?