La voiture électrique qui se « recharge » en moins de 3 minutes arrivera en France à moins de 30 000 €

Le patron de Nio pour la France vient de confirmer l'arrivée de voitures électriques à moins de 30 000 euros en Europe. Elles seront compatibles avec les stations d'échange de batteries, qui permettent une "recharge" en moins de trois minutes. Premier modèle à arriver en France : l'Onvo L60, pour faire de l'ombre à la Tesla Model Y.

Pour le moment, les voitures électriques chinoises de la marque Nio sont vendues dans certains pays d’Europe, mais pas en France. Cela va bientôt changer, car on sait que la marque va se lancer dans l’Hexagone. Nous avions pu essayer la Nio ET7, une berline électrique dotée d’une autonomie de plus de 1000 km sur le cycle chinois CLTC, et nous avions été impressionnés. Surtout lorsqu’on sait qu’il est possible de faire le plein d’électrons en moins de 3 minutes avec les fameuses stations d’échange de batterie.

La bonne nouvelle du jour nous vient de Reuters, qui cite Nicolas Vincelot, le patron de Nio pour la France. L’entreprise n’est pas présente commercialement pour le moment en France, mais elle prépare activement son arrivée. On ne sait pas encore si on aura le droit en France aux modèles de la marque Nio, ou plutôt ceux des deux autres marques, plus abordables : Onvo et Firefly.

Une voiture électrique à moins de 30 000 euros

L’Onvo L60 devrait être dévoilée dans les prochains jours en Chine. Elle arrivera en Europe d’ici la fin de l’année, et on peut imaginer qu’elle sera vendue en France. Elle est censée coûter moins de 50 000 euros, pour venir se battre face au Tesla Model Y.

L’autre bonne nouvelle, c’est que le cadre de l’entreprise a confirmé qu’une seconde voiture électrique était prévue, pour 2025 cette fois-ci. Le prix de vente est annoncé à moins de 30 000 dollars, soit environ 30 000 euros. Il ne s’agira pas d’une voiture électrique vendue sous la marque Onvo, mais sous la future marque Firefly. Toutes les voitures électriques Nio, Onvo et Firefly seront compatibles avec les stations d’échange de batterie.

Pour le moment, il n’y en a pas beaucoup en Europe (environ 40), mais on en trouve plus de 2 400 dans le monde entier, surtout en Chine. Les voitures peuvent également se recharger avec des bornes plus classiques, mais le temps de charge est alors bien plus long, au-delà des 30 minutes.

On ne connaît pas encore les caractéristiques techniques de l’Onvo L60, mais des premières images ont fait le tour du web en Chine, ce qui nous permet de voir à quoi elle ressemblera.