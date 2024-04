Nio, le célèbre constructeur chinois de la voiture électrique aux 1000 km d'autonomie qui se "recharge" en moins de 3 minutes s'apprête à lancer en Europe un tout nouveau modèle. L'Onvo L60 a été aperçu dans une station d'échange de batterie. La fameuse technologie permettant de "recharger" une voiture en si peu de temps.

Le constructeur automobile chinois Nio est déjà présent en Europe, dans quelques pays, comme l’Allemagne par exemple. Il propose de nombreuses voitures électriques, comme la Nio ET7 que nous avions pu essayer. L’une des versions, dotées d’une batterie d’une capacité de 150 kWh, permet même de dépasser les 1 000 km d’autonomie sur le cycle chinois CLTC. Mais il s’agit de voitures dont le prix de vente est largement au-dessus des 50 000 euros en Europe.

Onvo L60 : la killeuse de Tesla Model Y ?

La bonne nouvelle, c’est que la marque plus abordable de Nio, qui s’appelle Onvo, prépare son arrivée en Europe. On la connaissait auparavant sous le nom d’Alps. Le média CNevPost relaye une information très intéressante sur la future Onvo L60, la voiture électrique qui s’apprête à venir concurrencer la Tesla Model Y. Le patron de Nio avait déjà annoncé qu’elle sera 10 % moins cher à produire qu’un Model Y. Et si elle était beaucoup plus rapide à recharger ?

Un blogger chinois a mis en ligne sur Weibo une vidéo dans laquelle on voit une Onvo L60 camouflée sortir d’une station d’échange de batteries (battery swapping). La fameuse technologie que nous avions pu essayer avec la Nio ET7, et qui permet de remplacer une batterie « vide » par une batterie « pleine ». Ce qui évite de devoir faire le plein d’électrons sur une borne de recharge. Ce qui nous avait bluffé, c’est que l’opération avait duré moins de cinq minutes. Et la nouvelle génération (v4) réalise le même exercice en moins de 3 minutes.

Une voiture plus abordable

On se demandait si les voitures électriques plus abordables de Nio pourraient bénéficier de ce service. Le constructeur n’a rien confirmé, mais cette vidéo donne un indice très fort sur la présence de cette fonction sur l’Onvo L60, qui devrait être vendue moins de 50 000 euros.

Pour aller plus loin

Alps et Firefly : qui sont ces deux marques de voitures électriques qui arrivent en Europe pour tout chambouler

Nio devrait lever le voile sur la marque Onvo d’ici la mi-mai 2024. Les premiers modèles devraient être réservés au marché chinois. Mais l’arrivée en Europe, dont la France, devrait se faire un peu plus tard. Certaines rumeurs parlent d’une commercialisation d’ici la fin de l’année ou au tout début de l’année 2025. Par la suite, une troisième marque, au nom de code Firefly, devrait également voir le jour. Il est question de voitures électriques encore plus abordables.