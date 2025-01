La Nintendo Switch 2 se révèle avec de nouveaux visuels fiables et détaillés

La Nintendo Switch 2 continue de faire la Une des médias spécialisés avant même sa présentation officielle. C’est au tour d’Onleaks de dévoiler ses propres rendus.

Pour l’univers de la tech, il n’y a aucune surprise à découvrir en long et en large un nouvel appareil avant sa propre présentation officielle. On est habitué à découvrir les prochains produits de Samsung, Xiaomi ou d’Apple au fil des mois à travers des rumeurs et des fuites qui ont prouvé leur fiabilité année après année.

Pour aller plus loin

Fuites, rumeurs ou bourdes… comment connaît-on tout d’un smartphone avant son annonce officielle ?

Pour les consoles de jeux, c’est quelque chose de beaucoup plus rare. Certes, la Xbox Series S avait eu le droit à son lot de fuites avant sa présentation (nom de code Lockhart), et plus récemment on s’attendait à la présentation de la PS5 Pro avant que Sony n’en parle. Mais dans les deux cas, impossible de découvrir des images fiables du design avant la présentation de la console.

Pour la Nintendo Switch 2 en revanche, le monde du jeu vidéo découvre pleinement le jeu des fuites et rumeurs de la tech. Dernière preuve en date : la publication par Onleaks chez 91mobiles, de visuels 3D détaillés de la Switch 2.

Les visuels confirment tout

Onleaks base toujours ses fuites sur les plans 3D de fabrication en usine des appareils. Il ne s’agit donc pas des visuels qui seront livrés par Nintendo à la presse ou dans les circuits de distributions, mais la fiabilité de ses sources n’est plus à prouver.

Ces visuels viennent confirmer ce que l’on savait déjà de la nouvelle console de Nintendo : un large écran de plus de 8 pouces avec des bords amoindris, et des Joy-cons proche des originaux.

Les nouvelles manettes devraient s’attacher magnétiquement, proposer un bouton « C » supplémentaire et des meilleures touches SL/SR. A l’arrière, on distingue le nouveau bouton qui permet de relâcher l’attache magnétique pour déloger le Joy-Con.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Qu’est-ce qu’il reste à découvrir ?

Vu le déchainement de fuites autour de la Switch 2, on pourrait croire que Nintendo n’aura plus grand chose de surprenant à présenter.

Ce serait se méprendre. D’une part, il reste encore de grandes inconnues du côté du logiciel et des services, où Nintendo pourrait apporter de belles nouveautés. Surtout, on ne sait toujours rien des nouveaux jeux prévus par Nintendo sur cette console, si l’on met de côté les quelques images de Pokémon Z-A et Metroid Prime 4.

Nintendo devrait présenter officiellement la Switch 2 avant le mois de mars.