Xbox Lockhart « Series S » : prise en main, présentation décalée et apparition dans Windows 10

La Xbox Lockhart, souvent surnommée Xbox Series S, continue son développement chez Microsoft. La firme comptait visiblement annoncer sa console cette semaine, mais la conférence de Sony semble avoir chamboulé son agenda.

Depuis plusieurs mois, Microsoft a donné énormément de détails sur la Xbox Series X, l’une de ses consoles de prochaine génération qui va devoir faire face à la PlayStation 5 de Sony. Mais on sait que la firme prépare une autre console, connue pour le moment sous le nom de code « Lockhart ». Cette machine aurait un prix beaucoup plus agressif en faisant l’impasse sur un lecteur Blu-ray et avec certaines caractéristiques revues à la baisse, notamment sa puce graphique de 4 TFlops contre 12 TFlops pour la Xbox Series X. Elle se limiterait par ailleurs à un rendu des jeux en Full HD, alors que la Xbox Series X est taillée pour du contenu 4K.

Si on s’attend à un prix avoisinant les 500 euros pour la PS5 et la Xbox Series X, la Xbox « Lockhart » pourrait être commercialisé aux environs de 300 euros. Un tarif beaucoup plus agressif qui permettrait à Microsoft de rapidement gagner des parts de marché.

Son développement ne fait plus de doutes

Si elle n’a été officialisée par Microsoft, la firme a laissé échapper plusieurs fois dans le passé qu’elle préparait plusieurs consoles de nouvelle génération. Surtout, des sources indiquent que la console est désormais dans les dernières étapes de son développement, et serait actuellement en test aux domiciles de plusieurs employés Microsoft.

Par ailleurs des références à son nom de code Xbox Lockhart ont été trouvées directement dans Windows 10, comme l’indique le compte TitleOS, au côté des différents modèles de Xbox One et de la Xbox Anaconda, nom de code la Xbox Series X aujourd’hui bien officielle. Le développement de la Xbox Lockhart ne fait donc plus aucun doute. En revanche, un projet en développement n’est pas toujours annoncé ou commercialisé. Même annoncé, un produit peut être annulé avant sa commercialisation, Apple en sait quelque chose. Microsoft est notamment connue pour avoir annulé la Surface Mini quelques jours avant sa présentation, alors que le produit était déjà en production.

Ici cela parait toutefois moins probable. D’une part, la crise sanitaire ayant laissé place à une crise économique, il serait étrange stratégiquement d’annuler une console conçue pour avoir un petit prix, et donc être bien plus compétitive dans une période économique difficile. D’autre part, les kits de développement de la Xbox Series X proposent un mode de développement Lockhart, et les développeurs travaillent donc déjà sur des versions de leurs jeux adaptés à cette console. Annuler le produit porterait un coup dur dans les relations entre Xbox et les développeurs de jeux.

Une présentation annulée cette semaine

D’après le journaliste souvent très bien informé Jeff Grubb, la Xbox Lockhart aurait même dû être dévoilée cette semaine par Microsoft. Cependant, le décalage de la conférence PlayStation 5 à ce jeudi 11 juin aurait compromis les plans de Microsoft. Après avoir donné beaucoup d’informations sur sa Xbox Series X, la marque préférerait laisser Sony dévoiler sa console, avant de communiquer à nouveau. Il faut aussi imaginer qu’une présentation d’une console conçue pour être bon marché n’aurait peut-être pas eu l’impact recherché la même semaine que l’événement très attendu autour de la PS5. D’après Jeff Grubb, l’annonce de la Xbox Lockhart pourrait avoir été décalée jusqu’au mois d’aout.

Microsoft was planning to talk more about hardware this month. That would have included Lockhart. I don't know exactly what that event/blog would have looked like, but my understanding is it was likely more than just a blog post. It moved to let this Thursday PS event go first. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) June 9, 2020

Microsoft a toutefois promis de dévoiler ses plans sur la next gen tous les mois en commençant avec le mois de mai dans le cadre du Xbox 20/20. Officiellement, l’événement du mois de mai était dédié aux jeux tiers, et l’événement du mois de juillet sera en partie dédié aux Xbox Game Studios. Aaron Greenberg, en charge du marketing pour Xbox a récemment démenti tout report d’événements en indiquant que le prochain Inside Xbox aurait bien lieu en juillet.

We have not pushed anything back, our plan remains to have our next digital show in July and teams are working hard on that. https://t.co/e09NcRpVcC — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) June 8, 2020

Ce même Aaron Greenberg avait également déclaré plus tôt dans l’année qu’une annonce en juin était belle et bien prévue et « serait différente d’une conférence Inside Xbox ». Jeff Grubb précise de son côté que l’annonce de juin aurait été « plus qu’un simple communiqué de presse ».

Common Qs: Thursday show will be under an hour. June news will be done differently than Inside Xbox show. July is the big Xbox Games Studios show, we will go around the world to see first looks & even new game announcements from those creative teams. Will answer more in replies. https://t.co/qMgwS0IRx7 — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 5, 2020

Dans la même période, le média Bloomberg avait indiqué que le Xbox 20/20 de juin serait bien consacré à des nouveautés autour de la Xbox et de services, et non des jeux. Il y avait donc bel et bien une annonce de prévue en juin. Reste à savoir si elle a été définitivement décalée au mois d’aout, comme Jeff Grubb l’affirme, ou si Microsoft va plutôt attendre la fin du mois, après la conférence de Sony pour faire ses annonces.

La Xbox Lockhart est dans les mains de la presse

On l’a compris, Microsoft semblait bien avoir préparé une annonce autour de la Xbox Lockhart pour ce mois de juin, et cela devait se faire en dehors d’une conférence Inside Xbox, mais avec quelque chose de plus ambitieux qu’un simple communiqué de presse. Une nouvelle source permet de mieux cerner les plans de Microsoft en la matière.

A certain outlet may have had a certain hands on with it. — Jez (@JezCorden) June 9, 2020

Jez Corden, journaliste réputé pour Windows Central, indique en effet que « un certain média pourrait avoir eu une certaine prise en main de Lockhart ». Une manière à peine dissimulée d’annoncer qu’il y a probablement au moins un média qui a déjà pu préparer une prise en main de la Xbox Lockhart en accord avec Microsoft pour préparer sa présentation. C’est exactement ce que la firme avait fait pour la Xbox Series X en mars. Juste avant le confinement, elle avait pu inviter le vidéaste Austin Evans et la chaîne Digital Foundry dans ses locaux pour présenter les entrailles de la Xbox Series X. Digital Foundry avait d’ailleurs déjà eu l’exclusivité auparavant sur les caractéristiques de la Xbox One X.

L’existence de la Xbox « Lockhart » ne semble donc ne plus faire aucun doute. Sa date de présentation reste un mystère en revanche. L’intérêt de la machine étant, semble-t-il, son prix de vente agressif, il faudra sans doute attendre la présentation du prix de la PS5 et de la Xbox Series X pour en savoir plus sur cette console.