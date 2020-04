Microsoft préparerait une importante en mai pour sa marque Xbox : une nouvelle console. La marque travaillerait aussi sur un casque audio.

Contrairement à la PS5, on connait désormais tous les détails sur la Xbox Series X, la prochaine console de Microsoft, à l’exception peut-être de son prix. On connait son design et ses caractéristiques, et même quelques-uns de ses jeux de lancement.

Pourtant Microsoft a encore quelques surprises en réserve, et notamment une deuxième console next-gen à présenter.

La petite sœur de la Xbox Series X arrive

Si vous avez suivi les rumeurs concernant la Xbox depuis plusieurs mois. Vous n’êtes pas sans savoir que la nouvelle génération de consoles Xbox était regroupée sous le nom « Project Scarlett » avec d’un côté une console haut de gamme, Anaconda, que l’on connait aujourd’hui sous le nom Xbox Series X, et de l’autre Lockhart, un produit pensé pour être bon marché.

La Xbox Lockhart a fait l’objet de nombreuses fuites, et a déjà été confirmée par de nombreuses sources différentes et souvent bien informées. On peut l’affirmer, elle est bien en développement dans les bureaux de Microsoft. Mais tout projet peut-être annulé, surtout quand il n’a pas encore été présenté.

Toutefois, d’après le site Windows Central, à qui l’on devait une fuite précise des caractéristiques de la Xbox Series X, le développement de la console avancerait bien et pourrait être bientôt présenté.

Malgré les difficultés rencontrées liées au confinement, les employés de la division Xbox auraient commencé à tester la console chez eux, une étape clé dans la conception de la console. En décembre 2019, Phil Spencer avait annoncé avoir ramené une Xbox Series X à la maison, quelques jours avant sa présentation aux Game Awards.

D’après Windows Central, Microsoft préparerait bien un événement Xbox au début du mois de mai, et ce serait donc le moment opportun pour présenter la console.

L’héritière de la Xbox One S

Comme la Xbox Series X est l’héritière de la Xbox One X comme console haut de gamme, la « Lockhart » pourrait très logiquement être nommée Xbox Series S.

Cette console miserait tout sur son prix de vente qui serait bien plus agressif que la Xbox Series X ou même celui de la PS5. La Xbox Series S intégrerait une puce graphique AMD RDNA 2 limitée à 4 TFlops, contre 12 TFlops pour la Xbox Series X. Elle viserait un affichage des jeux en Full HD ce qui explique ce déficit de puissance brute.

Même avec 4 Tflops, la console devrait être plus performance que la Xbox One X annoncée à 6 TFlops. Pour mieux comprendre cela, nous vous invitons à lire notre dossier complet sur le sujet.

Pour aller plus loin

C'est quoi un TFLOPS ?

Pour autant la Xbox Series S serait bien une console next gen, elle aurait le droit à un processeur AMD Zen 2, un stockage SSD et certaines fonctionnalités comme le ray-tracing.

Quel design pour la Xbox Series S ?

Avec une puissance brute bien inférieure à la Xbox Series X, Microsoft n’aurait pas besoin de proposer une console verticale avec un refroidissement en cheminée.

La Xbox Series S pourrait donc reprendre un design proche de la Xbox One actuelle, horizontale, plus facile à intégrer dans un salon. Microsoft pourrait également réutiliser des lignes de productions de son ancienne console, dont la commercialisation devrait s’achever dès cette année.

Toujours pour limiter le prix de la console, elle pourrait être dénuée de lecteur Blu-Ray et miser sur les jeux dématérialisés et le Xbox Game Pass.

Il faudra attendre le début du mois de mai pour voir si Microsoft présentera bien cette console.

Un cousin du Surface Headphones

La Xbox Series S n’est pas le seul produit Xbox en préparation chez Microsoft. La firme travaillerait également sur un nouveau casque audio sous la marque Xbox.

Il s’agirait d’un casque sans-fil comme le Surface Headphones lancé par la marque en 2019, mais compatible avec le protocole Xbox Wireless utilisé par les Xbox, en plus du Bluetooth.

Le but de Microsoft serait de proposer un casque audio premium compatible à la fois avec les appareils mobiles, le PC mais aussi ses consoles de jeux. Un casque universel en quelque sorte, sans doute idéal pour du jeu en mobilité avec xCloud.

Ce nouveau produit serait en développement, et il ne faudrait donc pas s’attendre à une présentation lors de l’événement de mai.