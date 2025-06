Sosh frappe fort avec sa nouvelle Livebox S WiFi 7 et 2 Gb/s à prix cassé

Sosh a décidé de riposter face à la concurrence, et propose sa Livebox S avec WiFi 7 proposant une connexion internet jusqu’à 2 Gb/s pour seulement 24,99 euros par mois et sans engagement.

Il y a beaucoup de mouvements du côté des box internet ! Après Bouygues et sa Pure Fibre de B&YOU et Free avec sa Freebox Pop S, Sosh dégaine la Livebox S, lancé par Orange en avril dernier. Avec du WiFi 7 et un vrai boost de débit, cette nouvelle offre a de quoi plaire, surtout pour moins de 25 euros par mois.

Que propose la Livebox S ?

Jusqu’à 2Gbits/s en téléchargement

Les appels illimités vers les fixes (+ de 100 destinations)

WiFi 7

En ce moment, l’abonnement Boîte Sosh Fibre avec la Livebox S est disponible à seulement 24,99 euros par mois sans augmentation de prix.

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez résilier à tout moment, l’offre est sans engagement.

Une bonne mise à niveau

Sosh a récemment revu son offre de sa Livebox 5, en proposant une ligne fibre pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s de débit en téléchargement, au lieu de 300 Mbit/s en téléchargement auparavant. Cette fois l’opérateur low cost fait encore mieux et propose la Livebox S. Avec cette box, vous avez une connexion fibre très haut débit allant jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi.

Elle est idéale pour les utilisateurs qui priorisent la performance de leur connexion, que ce soit pour le télétravail, le streaming en ultra-HD, les jeux en ligne, multijoueur ou via le cloud, mais aussi le téléchargement de fichiers lourds. Elle inclut le Wi-Fi 7 et se dote de plusieurs ports Ethernet, dont un port 2,5 Gbit/s et trois ports 1 Gbit/s.

Une offre TV généreuse

Du côté de l’offre TV, ça ne bouge pas. On a toujours un bouquet de plus de 200 chaînes sur le décodeur Ultra HD 4K inclus dans l’abonnement. Avec cette offre, vous disposez d’un accès gratuit à l’application « Appli TV d’Orange » pour regarder plus de 72 chaînes dont une majorité en HD. Vous pouvez y accéder depuis chez vous ou en déplacement sur smartphone, tablette ou PC/Mac.

En option payante, vous avez le décodeur TV à 5 euros par mois. Avec ça, vous avez un décodeur 4K avec l’accès aux chaînes d’Orange et aux plateformes de streaming payantes sur lesquelles vous pouvez entrer vos identifiants. La partie téléphonie comprend les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, les DOM et plus de 100 destinations, ainsi que les mobiles vers les USA et le Canada.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’opérateur Sosh, n’hésitez pas à consulter notre avis sur cet opérateur.

Les meilleures box internet Fibre B&You Pure fibre WiFi 7 Débit jusqu’à 8 Gb/s Sans Player TV Téléphonie fixe non incluse 23.99€ /mois Découvrir Fibre Freebox Pop S Débit jusqu’à 5 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 1 destinations 23.99€ /mois Découvrir Fibre Série Spéciale Livebox Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s 200 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ /mois 49€ FMS offerts Découvrir Toutes les box internet