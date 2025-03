Débits fous et forfait 5G quasi gratuit : Bouygues Telecom frappe très fort

Avec sa Pure Fibre, Bouygues Telecom proposait dĂ©jĂ l’une des meilleures offres du marchĂ© pour ceux qui recherchent uniquement une connexion internet via une box performante. DĂ©sormais, l’opĂ©rateur la rend encore plus attractive avec un forfait Ă un prix imbattable, on vous dit tout.

Lancée fin d’année dernière, la Pure Fibre s’est imposée comme une box accessible, offrant des débits comparables à ceux des modèles haut de gamme. Elle mise sur l’essentiel, avec une connexion pouvant atteindre 8 Gb/s en filaire et un Wi-Fi 6E à trois bandes pour une couverture optimisée.

Plus récemment, l’opérateur a réagi à l’annonce de Free et à son forfait à 0 euro lié à la Freebox Révolution Light en proposant à son tour une offre incluant 100 Go de 5G pour 0,99 euro par mois pendant 12 mois.

Cette offre Bouygues en bref :

BBox Ultym Wi-Fi 6E

Débit jusqu’à 8 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en envoi

23,99 euros par mois, sans engagement

Frais de mise en service de 48 euros offerts

Forfait Mobile 5G – 100 Go

Appels & SMS/MMS illimités en France métropolitaine

100 Go de data en 5G en France

25 Go utilisables en Europe et DOM

0,99 euro par mois pendant 12 mois

Sans engagement

En combinant ces deux offres, il est possible de bénéficier d’un accès fibre à 8 Gb/s et d’un forfait mobile 100 Go en 5G pour un total de 24,97 euros par mois.

Une box qui a tout d’une grande

La B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom est une offre internet fibre optique sans engagement, proposĂ©e Ă 23,99 euros par mois. Elle se distingue par des dĂ©bits Ă©levĂ©s, atteignant jusqu’Ă 8 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 1 Gb/s en envoi, sous rĂ©serve d’Ă©ligibilitĂ© et avec l’option DĂ©bit+ gratuite sur demande. Sans cette option, les dĂ©bits maximaux sont de 2 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 900 Mb/s en envoi.

La box inclut la technologie Wi-Fi 6E, assurant une connexion sans fil optimisĂ©e. L’offre est dĂ©pourvue de services de tĂ©lĂ©phonie fixe et de tĂ©lĂ©vision, ciblant les utilisateurs qui privilĂ©gient une connexion internet performante sans services additionnels.

Les frais de mise en service de 48 euros sont actuellement offerts (par remboursement), et l’opĂ©rateur propose un prix prĂ©fĂ©rentiel sur son forfait mobile 100 Go qui revient Ă 0,99 euro par mois, pendant 1 an.

Un forfait mobile Ă un prix imbattable

Avec 100 Go de data en 5G, il est possible de profiter d’internet en toute liberté. Ce volume permet de regarder des heures de vidéos en streaming en haute définition, d’écouter de la musique en ligne sans contrainte et de naviguer sur le web sans se soucier de la consommation de données.

Ce forfait est idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d’une connexion mobile fiable en toutes circonstances, que ce soit pour le télétravail, les déplacements fréquents ou simplement pour profiter d’un accès internet rapide sans se soucier de la couverture Wi-Fi.

Il inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 25 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM. Pour en bénéficier, il est nécessaire de souscrire à la B&You Pure Fibre, proposée à 23,99 euros par mois.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

