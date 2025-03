On est montés à bord de la 1ère voiture électrique de Suzuki qui a donné naissance à la nouvelle Toyota

Annoncé en 2023 sous la forme d’un concept-car, le nouveau Suzuki e Vitara débarque enfin en France. Nous avons pu découvrir la première voiture électrique de la marque, qui chasse sur les terres de la Renault 4 E-Tech et de la Peugeot e-2008.

Suzuki e Vitara // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne en ce qui concerne l’électrification. Si certains sont déjà bien avancés comme Volkswagen ou Peugeot, d’autres sont un peu plus à la traîne. C’est notamment le cas des marques japonaises, telles que Toyota ou encore Suzuki. Oui mais voilà, il faut se rappeler que l’échéance de 2035 arrive à grands pas. Pour mémoire, il sera interdit de vendre des voitures thermiques neuves en Europe à partir de cette date.

Les choses commencent tout doucement à bouger du côté de Suzuki. La firme nippone vient de lancer sa première voiture électrique, qui reprend un nom bien connu : e Vitara. Annoncé dès le mois de janvier 2023 par le concept eVX lors du salon Auto Expo en Inde puis du Japan Mobility Show en octobre suivant, la version définitive du SUV électrique a été officiellement dévoilée en novembre 2024.

Suzuki e Vitara // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Si celle-ci reprend un patronyme mythique, inauguré en 1988, il s’agit en fait du seul point commun avec le modèle que l’on connaissait jusqu’à présent. Car tout est nouveau sur le dernier-né de la gamme, qui sera vendu en parallèle de la version thermique actuelle.

Produit en Inde, ce Suzuki e Vitara est donc le tout premier modèle zéro-émission de la marque nippone à arriver en Europe. Et nous avons eu la chance de pouvoir l’approcher en avant-première avant son lancement en France.

Extérieur : de très nettes différences

Le Suzuki e Vitara reprend un nom bien connu des passionnés d’automobile, et qui est encore d’actualité aujourd’hui. Néanmoins, cette nouvelle version électrique n’a en fait rien à voir avec le SUV thermique commercialisé depuis 2015. Cela se voit d’abord sur le style. Les designers ont réalisé un travail particulier sur ce nouvel arrivant, qui s’offre un look plus anguleux, et notamment au niveau de la face avant et des optiques.

Suzuki e Vitara // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Celles-ci sont totalement inédites et très géométriques, et elles sont reliées entre elles par une bande noire. Cette dernière est entrecoupée du logo de la marque, tandis qu’elle surmonte une calandre pleine. En dessous, le bouclier en plastique noir grainé est quant à lui très imposant, ce qui ne manque pas de donner une certaine stature à la voiture. De profil aussi, elle ne manque pas de caractère, avec des flancs assez musclés. La silhouette reste assez conventionnelle et l’empattement est généreux, comme nous allons le voir plus bas.

Le SUV mesure 4,28 mètres de long pour 1,80 mètre de large et 1,64 mètre de haut. Des dimensions assez compactes, qui se rapprochent notamment de celles de la Peugeot e-2008, l’une de ses principales rivales. Le style est également complété par des jantes de 18 ou 19 pouces selon la finition choisie. On note que la ligne de toit est très droite, ce qui profite notamment à l’habitabilité aux places arrière. La poupe du nouveau Suzuki e Vitara est quant à elle dans le même esprit que la face avant.

Suzuki e Vitara // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Le cousin du Toyota Urban Cruiser s’offre un bouclier là encore très imposant, qui contribue à lui donner un air de vrai baroudeur. D’ailleurs, les flancs se parent également de protections de carrosserie latérales. De plus, la garde au sol est assez haute puisqu’elle mesure 18 centimètres. De quoi envisager de sortir des sentiers battus, notamment pour les clients vivant en montagne. Cependant, Suzuki n‘a pas communiqué sur le Cx (coefficient de traînée) de son SUV électrique pour le moment.

Habitacle : un poste de conduite totalement inédit

Comme pour l’extérieur, l’intérieur du nouveau Suzuki e Vitara n’a absolument rien à voir avec celui de la version thermique. Et à vrai dire, il se modernise considérablement par rapport à cette dernière. La présentation reste conventionnelle et n’est pas révolutionnaire, mais elle devient plus cossue.

Le constructeur a supprimé une grande partie des boutons physiques, mais sans rendre le poste de conduite du SUV trop dépouillé. De plus, les commandes pour la climatisation ont été conservées, ce qui profite à l’habitabilité.

Suzuki e Vitara // Source : Marie Lizak pour Frandroid

On sait en effet que le tout-tactile n’est pas une bonne idée du point de vue de la sécurité, et que cela pourrait même pénaliser les voitures lors des crash-tests EuroNCAP. La console centrale possède aussi quelques boutons, notamment pour les modes de conduite et pour gérer la transmission intégrale sur les modèles qui en sont dotées. Nous retrouvons aussi une commande de boîte rotative, qui demandera cependant peut-être un petit temps d’adaptation. Globalement, la prise en mains du poste de conduite est simple.

On apprécie également la qualité perçue en nette hausse, même si les plastiques durs subsistent encore, y compris en partie haute. C’est par exemple le cas sur la planche de bord et les contre-portes. Ces derniers ont le droit à un revêtement travaillé, ainsi qu’à un éclairage d’ambiance que l’on retrouve aussi en bas de la console centrale. Là, il est possible de ranger des affaires ou de brancher son téléphone à une prise allume-cigare ou USB, sans oublier un chargeur sans fil à induction.

Suzuki e Vitara // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Les sièges sont quant à eux assez confortables et plutôt enveloppants, de même que la banquette arrière. Le confort est globalement de mise à bord de ce Suzuki e Vitara, qui profite d’un empattement généreux de 2,70 mètres. De quoi profiter d’un espace aux jambes raisonnable ainsi que d’une garde au toit correcte. À noter que la banquette peut s’incliner mais également coulisser sur 16 centimètres pour agrandir le coffre. Celui-ci mesure 306 litres lorsque tout est en place. Malheureusement, le SUV est dépourvu de coffre à l’avant, occupé par le moteur électrique.

Infodivertissement : un bond en avant

Si le poste de conduite monte en gamme, c’est aussi le cas du système d’infodivertissement. Devant le conducteur se dresse une grande dalle numérique, qui n’est pas sans nous rappeler ce que proposent d’autres constructeurs, comme BMW par exemple. Celle-ci est composée de deux écrans, dont un tactile de 10,1 pouces totalement nouveau. Il intègre alors un système d’infodivertissement inédit, avec une présentation totalement revue et modernisée.

Suzuki e Vitara // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Les graphismes font un vrai bond en avant, tandis que la prise en mains est très facile. Il n’y a aucun raccourci physique, et tout se passe dans l’écran. Les boutons permettant d’accéder aux différentes grandes fonctions sont toujours accessibles, ce qui profite là encore à l’ergonomie. On retrouve facilement ses repères et tout est bien pensé. Il faut également savoir que cet écran est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

En revanche, le constructeur ne précise pas s’il peut profiter de mises à jour OTA (over the air) à distance. Nous n’avons pas non plus pu vérifier si le SUV a le droit à un planificateur d’itinéraire intégré, mais on sait qu’il est équipé de la navigation GPS. L’écran central est également associé à un combiné d’instrumentation numérique d’une diagonale de 10,25 pouces. Celui-ci est très clair et possède des graphismes facilement lisibles.

Suzuki e Vitara // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Il affiche alors toutes les informations relatives à la conduite, comme la vitesse ou encore l’autonomie restante. La dotation technologique reste globalement très simple à bord de ce nouveau Suzuki e Vitara, qui se veut pratique avant tout, sans trop en faire. Sans forcément faire le plein d’innovations, le SUV électrique se révèle facile à appréhender. Et c’est une très bonne chose pour les clients, qui ne seront pas dépaysés en s’y installant.

Motorisation, autonomie et recharge : trois versions et une autonomie correcte

Il faut savoir que le Suzuki e Vitara repose sur une plateforme inédite, baptisée Heartect-e. Celle-ci est uniquement conçue pour les voitures électriques du constructeur et fait donc son entrée sur le marché avec le SUV. Au total, trois versions sont proposées pour ce dernier, que ce soit en version deux ou quatre roues motrices.

La première, qui joue le rôle d’entrée de gamme, affiche une puissance de 145 chevaux pour un couple de 189 Nm. Le 0 à 100 km/h n’a pas encore été confirmé, de même que la vitesse maximale.

Suzuki e Vitara // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Cette variante est la seule à avoir le droit à la petite batterie de 49 kWh, dont l’autonomie n’a pas encore été confirmée. Elle devrait sans doute tourner autour des 300 kilomètres selon le cycle d’homologation européen WLTP. Une autre déclinaison intermédiaire est également proposée, avec une puissance qui passe à 175 chevaux tandis que le couple reste à 189 Nm. Enfin, la gamme est complétée par une variante à quatre roues motrices.

Celle-ci développe 184 chevaux et 300 Nm et s’équipe de la nouvelle transmission intégrale Allgrip-e. Celle-ci a été retravaillée pour mieux encaisser le couple instantané délivré par le moteur électrique. Elle est dotée d’un mode Trail qui optimise la répartition du couple et qui utilise le système de freinage pour se sortir de toutes les situations.

Il faut savoir que les deux dernières versions ont le droit à une plus grosse batterie, affichant une capacité de 61 kWh. Si l’autonomie précise n’a pas été confirmée, elle devrait tourner autour des 400 kilomètres.

Suzuki e Vitara // Source : Marie Lizak pour Frandroid

De quoi rassurer les automobilistes, qui veulent au moins cette valeur pour envisager d’acheter une voiture électrique. Pour le moment, le temps de charge reste encore mystérieux, mais on sait que le nouveau Suzuki e Vitara peut encaisser une puissance de 150 kW en courant continu sur une borne rapide. Elle est limitée à 11 kW en courant alternatif, sur une wallbox à domicile par exemple. À noter que la version vendue en Asie est dotée de deux ports de charge, contrairement à la variante commercialisée chez nous.

Prix et disponibilité : un lancement à l’été 2025

Pour le moment, le prix du nouveau Suzuki e Vitara n’a pas encore été dévoilé, mais il devrait sans doute démarrer autour des 30 000 euros. Du fait de sa production en Inde, le SUV électrique pourrait ne pas avoir le droit au bonus écologique en France. Les premières livraisons devraient quant à elles démarrer dès l’été 2025.

Suzuki e Vitara // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Mais nous en saurons un peu plus au cours des prochains mois sur tous ces détails. Ce nouvel arrivant devra tenter de se faire une place sur un marché particulièrement concurrentiel. Il rivalisera en effet avec le Ford Puma Gen-E que nous avions approché il y a peu, mais pas que.

Car il aura surtout affaire à la nouvelle Renault 4 E-Tech, sans oublier les Jeep Avenger, Fiat 600e et autre Peugeot e-2008. Sans oublier la Citroën ë-C3 Aircross que nous avons récemment essayée et le Kia EV3 récemment lancé.