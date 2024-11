Cette nouvelle voiture électrique veut s’attaquer à la R4 électrique avec un équipement ultra pratique

Le japonais Suzuki a beau proposer une gamme rationnelle, aucune voiture électrique n’était encore dans son catalogue. Un manque aujourd’hui comblé par la présentation de son e Vitara, un concurrent des Peugeot E-2008 et Renault 4 E-Tech, qui peut tirer son jeu grâce à sa transmission intégrale. Voici ses caractéristiques.

Suzuki ne fait rien comme les autres. Par exemple, aucune voiture électrique n’était disponible dans son catalogue, alors que les politiques de dépollution des véhicules s’intensifient (parmi elles, l’interdiction de vente de voitures thermiques et hybrides en Europe en 2035).

Un retard désormais comblé, puisque le constructeur vient de présenter le e Vitara. Un modèle ambitieux, proposant deux tailles de batteries et, surtout, une transmission intégrale qui devrait plaire aux personnes habitant à la montagne.

Ne pas perdre la recette du succès

Suzuki est loin d’être le premier constructeur automobile en France, mais la marque japonaise rencontre un succès remarquable dans les zones rurales. Et pour cause : sa gamme propose plusieurs modèles à quatre roues motrices, bien pratiques pour affronter la neige ou la boue, tout en restant abordables.

Le nouveau E Vitara reprend cette caractéristique en proposant, au choix, une transmission traction ou intégrale, comme le fait actuellement le Vitara thermique. Un équipement inédit dans sa catégorie des petits SUV électriques.

Dans le communiqué de presse de Suzuki présentant le E Vitara, on peut apprendre que la fameuse transmission Allgrip de Suzuki évolue pour devenir la Allgrip-e. Il s’agit d’un système de transmission intégrale électrique, avec un moteur indépendant à l’avant et un autre à l’arrière. Le train avant est équipé d’un moteur de 174 ch (128 kW), tandis qu’à l’arrière, une machine électrique plus petite de 66 ch (48 kW) assure le relais. La puissance cumulée de cette version Allgrip atteint 135 kW, soit 183 chevaux.

Un mode « Trail » permet une conduite plus facile hors des sentiers battus. La gestion électronique peut intervenir sur les freins pour offrir une meilleure adhérence au véhicule en répartissant de manière optimale la distribution du couple.

Deux tailles de batterie

La nouvelle plateforme HEARTECT-e, spécialement pensée pour les Suzuki électriques, peut embarquer une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 49 kWh ou de 61 kWh.

La petite batterie sera disponible uniquement avec un moteur de 150 chevaux (109 kW). L’autonomie n’est pas encore annoncée, mais on l’estime autour de 350 km, en raison de sa capacité légèrement inférieure aux 54 kWh d’un Peugeot e-2008 qui affiche 400 km d’autonomie WLTP.

Pour profiter d’une autonomie comprise entre 400 et 450 km (selon nos estimations), il faudra opter pour la batterie de 61 kWh, associée au moteur de 175 chevaux (128 kW).

Un style modernisé

Si ce Suzuki e Vitara reprend le nom du Vitara thermique, sur le marché depuis 2015, à peu près aucun élément esthétique ou technique n’est partagé. Le style, repris du concept eVX de 2023, diffère assez largement.

En effet, avec une signature lumineuse à LED, des ailes marquées, des protections en plastique tout autour de la carrosserie, une ligne de toit légèrement fuyante, un bandeau lumineux à l’arrière et des poignées de portes intégrées, le Suzuki e Vitara s’inspire d’un des leaders du marché : le Dacia Duster.

Et Suzuki semble avoir fait les choses sérieusement : grâce à la plateforme spécifique, le constructeur annonce un empattement de 2,70 m, soit 10 cm de plus qu’un Peugeot e-2008. L’espace à bord devrait donc être plus généreux, tout en conservant un gabarit compact de 4,28 m.

La planche de bord a également été entièrement repensée. Elle s’articule autour de deux écrans rectangulaires côte à côte, même si les informations manquent à leur sujet.

Prévu pour 2025

Comme pour l’autonomie, Suzuki n’annonce pas encore les prix de son e Vitara. Ce modèle est attendu sur le marché européen pour l’été 2025. Produit en Inde, il ne devrait pas être éligible au bonus écologique.

Toyota Urban SUV Concept

Notons enfin qu’un partenariat avec Toyota permettra à cette dernière de proposer un SUV cousin du e Vitara, présagé par l’Urban SUV Concept. On devrait en savoir plus sur ce dernier d’ici quelques semaines.