Baltee Mobility, c’est une aventure entrepreneuriale entre un père, Jean-Baptiste Fourtané, et son fils, Armand. Le duo est passé devant les caméras de l’émission « Qui veut être mon associé » le 19 mars dernier pour présenter leur boîtier de sécurisation B-01. L’occasion pour Frandroid de revenir sur ce petit passage cathodique qui a mine de rien changé beaucoup de choses.

En 2024, Frandroid avait rencontré Baltee Mobility au salon Vélo In Paris. Armand Fourtané, cofondateur de cette entreprise rennaise, nous avait alors présenté le B-01, un dispositif de sécurité visant à mieux protéger les cyclistes. Alarme antivol, détecteur de chute, bouton d’appel d’urgence, contact d’urgence : bref, un module connecté qui ferait presque office d’ange gardien.

Un avant et un après

Cette année, l’édition 2025 Vélo In Paris accueille une nouvelle fois ce binôme venu introduire un tout nouveau casque connecté. L’occasion aussi pour nous d’échanger avec Jean-Baptiste Fourtané quant à leur passage dans l’émission de M6 « Qui veut être mon associé », le mercredi 19 mars 2025.

Si aucun deal n’a été conclu avec les investisseurs de l’émission, leur « simple » participation à ce programme a changé la donne. Il y a eu un véritable avant, et un après. « Avant, on vendait peu. Maintenant, on vend tous les jours. Ce qu’on a gagné, c’est de la notoriété et de la visibilité », s’exclame Jean-Baptiste Fourtané.

« Avant, on avait 30 visiteurs par jour sur notre site internet. Durant l’émission, c’est monté à 15 000 ! Et puis maintenant, on a une moyenne de 350 visites quotidiennes », poursuit l’intéressé. La preuve qu’un petit moment de gloire à la télé peut faire toute la différence sur une aventure entrepreneuriale de la sorte.

Un nouveau casque vélo avec une ambition forte

Si le nouveau casque vélo aujourd’hui exhibé sur le stand de Baltee Mobility peut paraître anodin au premier abord, les ambitions qui l’entourent donnent envie. « Ce qu’on rêve à terme, c’est d’avoir un système Mips mais aussi un capteur qui puisse analyser les chocs », nous confie Jean-Baptiste Fourtané.

« Grâce à ce capteur, on pourrait évaluer la force d’un choc et commencer à déterminer là où il y a, ou pas, une commotion », poursuit-il. Un projet à vocation médicale, en somme. « On a contacté un médecin qui travaille là-dessus dans l’univers équestre. Mais c’est un projet qui va au moins courir sur 10 mois », explique Jean-Baptiste.

On imagine que les analyses faites par le capteur seraient ensuite envoyées sur une application, que les secours pourraient consulter en guise de premier diagnostic au moment de la prise en charge.

Feu-stop et clignotants

Pour le reste, le H01 – c’est le nom du casque – est connecté à un module déporté depuis lequel le conducteur gère les clignotants. « Notre raison d’être, c’est la sécurité. D’où les clignotants, car il y a beaucoup trop de collisions liées à des changements de direction », estime Jean-Baptiste.

« Nous avons aussi une fonction-stop grâce à un accéléromètre ». Avec, le bandeau lumineux à l’arrière s’intensifie dès lors qu’une phrase de freinage est détectée. Molette pour régler le serrage, sangle classique, fabrication en Asie – « ils sont plus réactifs, et c’est plus facile pour les petites quantités », nous souffle-t-on -, 4 coloris (beige, noir, bleu et vert), deux tailles (S/M et L/XL), recharge USB-C, voilà pour les autres éléments à connaître.

Prix et disponibilité

Le Baltee H-01 est lancé au prix de 129,99 euros, mais il bénéficie d’une ristourne de 20 euros le temps du salon, aussi bien sur place que sur le site internet.