Youtubeur automobile avec plus de 800 000 abonnés : Le Vendeur Automobiles est le prochain invité de notre émission Survoltés

La 9e de Survoltés se tiendra ce mercredi 19 février de 18h à 20h sur notre chaîne Twitch FrandroidLive. Avec, pour l’occasion, un invité de marque : Le Vendeur Automobiles, youtubeur automobile avec plus de 800 000 abonnés.

Source : Frandroid

L’émission Survoltés continue de plus belle avec la 9e édition de cette saison 2024/2025 ! Comme d’habitude, nous vous donnons rendez-vous de 18h à 20h, ce mercredi 19 février très précisément, pour nous suivre en direct sur la chaîne FrandroidLive… avec quelques nouveautés dans le format de notre programme. On ne vous en dit pas plus.

Le programme du jour

L’invité du jour n’est autre que Le Vendeur Automobiles, youtubeur automobile – évidemment – avec plus de 800 000 abonnés. Une triple interview en une d’une trentaine de minutes nous permettra de nous plonger dans son univers, suivi d’une rubrique que vous connaissez déjà : le Top ou Flop, sans oublier un Quiz vraiment pas comme les autres.

Source : Frandroid

Le début d’émission sera aussi l’occasion de revenir sur le SUV électrique de Xiaomi et d’un potentiel lancement en Europe, avec Vincent Sergère (responsable Survoltés). De son côté, Jean-Baptiste Passieux (journaliste Survoltés) reviendra sur une nouveauté qui pourrait changer beaucoup de choses : la recharge en moins de 10 minutes.

Comme à l’accoutumée, cette émission sera présentée et animée par Grégoire Huvelin

Informations pratiques :

Quoi : Twitch Survoltés #9 ;

Quand : mercredi 19 février, de 18h à 20h ;

Où : sur notre chaîne FrandroidLive ;

Casting : Le Vendeur Automobiles, Vincent Sergère, Jean-Baptiste Passieux et Grégoire Huvelin ;

Sujets : Xiaomi YU7, recharge en 10 minutes, interview, Top ou Flop et Quiz !