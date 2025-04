Apple Intelligence en France : 5 options cachées à tester tout de suite sur votre iPhone

Ça y est, Apple Intelligence est enfin là en France avec iOS 18.4 ! On a mis les mains dessus, et même si tout n’est pas encore parfait, il y a de quoi s’amuser. Voici nos astuces pour en tirer le meilleur.

Apple Intelligence, c’est la grande nouveauté d’Apple en matière d’intelligence artificielle, et depuis la mise à jour iOS 18.4, elle parle enfin français ! Disponible sur certains iPhone (on y revient juste après), cette suite d’outils booste votre quotidien avec des fonctionnalités utiles.

On l’a testée, et franchement, même si ça rame un peu par moments ou que certaines options manquent encore, ça vaut le coup de s’y plonger.

Aujourd’hui, on vous livre 5 astuces pas forcément évidentes pour en profiter à fond, avec des explications simples pour activer ou désactiver le tout.

D’abord, comment mettre ça en route ? C’est facile : allez dans Réglages > Apple Intelligence et Siri, puis activez l’option. Attention, il faut un iPhone compatible : les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, et toute la gamme iPhone 16. Si vous avez un modèle plus ancien, désolé, ça ne marchera pas – Apple réserve ça aux puces les plus puissantes. Pour désactiver, même chemin : décochez l’option dans les réglages, et hop, retour à la normale. Maintenant, passons aux choses sérieuses avec nos conseils.

Boostez Siri et tapez dans l’écriture assistée

On commence fort : saviez-vous que vous pouvez connecter ChatGPT à Siri ? Oui, l’assistant vocal d’Apple devient carrément plus malin avec cette intégration. Pour activer ça, direction Réglages > Apple Intelligence et Siri > Extensions > ChatGPT. Une fois coché, demandez à Siri des trucs plus complexes, comme rédiger un mail ou répondre à une question tordue. Ça décuple ses possibilités, et c’est hyper pratique quand il s’agit de sortir des réponses basiques.

Ensuite, côté écriture, Apple Intelligence a un fonction très utiles : les outils d’écriture. Que vous soyez dans Notes, Mail ou même une app tierce comme Gmail, ça marche partout.

Comment ? Touchez une fois le curseur de texte là où vous écrivez (comme pour copier/coller), et un menu contextuel apparaît. Cherchez Outils d’écriture : vous pouvez reformuler une phrase, corriger des fautes ou même générer du texte de zéro. Par exemple, dans Gmail, tapez “Joyeux anniversaire” et demandez une version plus chaleureuse – l’IA s’occupe du reste.

Des astuces discrètes mais puissantes

Vous êtes dans un endroit où parler à Siri n’est pas possible ? Pas de panique, Apple a pensé à tout. Faites un double tap sur le bord inférieur de l’écran (là où il y a la petite barre d’état iOS), et une fenêtre de dialogue s’ouvre pour écrire à Siri. Pour que ça fonctionne, activez l’option dans Réglages > Apple Intelligence et Siri > Parler et écrire à Siri > Écrire à Siri. Ensuite, plus besoin de chuchoter dans le métro : tapez votre demande, et Siri répond en silence. Discret et efficace.

Autre fonction maligne : résumer des articles dans Safari. Ouvrez une page web, appuyez sur l’icône en bas à gauche pour Afficher le lecteur (ça simplifie la mise en page), puis cliquez sur Résumer. En quelques secondes, Apple Intelligence vous sort les points clés. Parfait pour zapper le bla-bla et aller à l’essentiel, que ce soit une news ou un tuto. On a testé sur des articles longs, et ça marche bien, même si parfois ça zappe un détail ou deux.

Et dans la galerie photo, il y a une fonction pratique. Grâce à la reconnaissance d’image par IA, vous pouvez faire des recherches ultra-précises.

Tapez “chien sur la plage avec du soleil” dans la barre de recherche, et l’iPhone trie vos photos pour trouver exactement ça. L’intelligence artificielle analyse les éléments visuels (objets, lieux, lumière), et ça change la vie pour retrouver un cliché perdu parmi des milliers. Essayez des trucs comme “amis en montagne” ou “chat noir sur le canapé”, vous verrez, ça fonctionne bien.

