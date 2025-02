Vous pouvez tester Apple Intelligence sur votre iPhone, la bêta publique iOS 18.4 est là

Apple Intelligence arrive en France avec la bêta publique d’iOS 18.4 : prêt à tester ?

Apple Intelligence // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Vous avez entendu parler d’Apple Intelligence ? Bonne nouvelle : après la bêta réservée aux développeurs, iOS 18.4 est disponible plus largement grâce à la première bêta publique d’iOS 18.4.

Apple a d’abord déploté cette mise à jour aux développeurs vendredi dernier, avec iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4 et même visionOS 2.4. Mais là où ça devient intéressant, c’est que la firme de Cupertino ne s’est pas arrêtée là : elle ouvre maintenant la porte aux curieux via son programme de bêta publique. En gros, si vous aimez tester les nouveautés avant tout le monde, c’est le moment de vous lancer.

Pour aller plus loin

J’ai testé Apple Intelligence en français sur mon iPhone, et voici ce que j’en pense

Alors, comment ça marche ? C’est ultra simple. Il suffit de vous rendre sur le site du programme bêta d’Apple, de vous inscrire en deux clics, et hop, votre iPhone, iPad ou Mac pourra télécharger cette version d’essai. Pas besoin de câbles ou de manipulations compliquées, tout se fait directement depuis les réglages de votre appareil comme une mise à jour logicielle, en sélectionnant ensuite la version bêta publique.

Mais attention, on parle ici d’une version bêta, pas d’une version finale bien propre et sans accroc. Des bugs peuvent surgir. Ce week-end, certains utilisateurs ont eu des sueurs froides avec des plantages ou des fonctionnalités capricieuses. Bref, utilisez – si possible – un appareil secondaire, pas votre iPhone principal où vous gardez toute votre vie. Et si vous utilisez votre iPhone principal, faites au moins une sauvegarde complète. Puis, armez-vous d’un bon réseau Wi-Fi, il y a beaucoup de Go à télécharger.

Nous avons déjà testé Apple Intelligence en français, une lecture qui vous permettra de mieux appréhender iOS 18.4

Pour aller plus loin

J’ai testé Apple Intelligence en français sur mon iPhone, et voici ce que j’en pense