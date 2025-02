Pour votre sécurité, désactivez tout de suite ces deux options de votre iPhone

Par défaut, certaines règles enregistrées dans les paramètres de votre iPhone ne sont pas les meilleures pour vous protéger des attaques extérieures.

La méthode la plus simple pour accéder à un téléphone sur lequel on n’a pas la main est de passer par un réseau externe. Le Wi-Fi de l’iPhone, voilà une belle porte.

Les hackers peuvent utiliser la fonction de connexion automatique pour se placer entre l’iPhone et le serveur distant. Cela ne se produira pas sur un réseau domestique, mais si l’accès est accordé aux réseaux ouverts tiers, là se trouve le biais.

La connexion automatique, la sucrerie des hackers

Un supermarché, une gare, un café, on compte de plus en plus d’établissements qui proposent un accès gratuit à leur réseau, sans besoin de mot de passe. Ce fonctionnement « Auto-Join » est tributaire de deux paramètres dans l’iPhone.

Tous deux sont dans le menu Wi-Fi d’iOS :

Proposer des réseaux,

Connexion auto aux partages.

Pour une sécurité maximale, on optera pour Non pour le premier et Jamais pour le second. En l’état, l’iPhone aura toujours besoin d’une action manuelle pour se connecter à un réseau inconnu.

Et si vous vous êtes connecté à un nouveau réseau que vous n’utiliserez plus par la suite, vous pouvez le supprimer en appuyant sur Modifier dans le coin supérieur droit du menu Wi-Fi d’iOS.

Il est aussi possible de désactiver le Wi-Fi hors de son domicile ou de son lieu de travail pour encore plus de sécurité.

La NSA va encore plus loin en conseillant de désactiver le Bluetooth de leur iPhone lorsqu’il n’est pas utilisé. Pourquoi ? Parce que via le Bluetooth, on peut être la cible d’une attaque BlueBorne qui a les mêmes objectifs qu’une attaque Wi-Fi : vol de données ransomware, etc.