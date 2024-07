Wi-Fi gratuit à l’aéroport : le piège qui pourrait vous coûter cher

Un réseau Wi-Fi gratuit à l'aéroport, ça semble providentiel. Mais attention, derrière cette apparente générosité pourrait se cacher une arnaque bien rodée.

Vous êtes à l’aéroport, votre vol a du retard, et vous tombez sur un réseau Wi-Fi gratuit. Que demander de plus ? Malheureusement, ce qui semble être une aubaine pourrait en réalité être un piège sophistiqué. Ces réseaux, baptisés « jumeaux maléfiques », sont en fait des copies quasi parfaites de réseaux légitimes, créées par des pirates dans le but de voler vos données personnelles.

Le mode opératoire est simple, mais redoutable. Le réseau malveillant vous demande de vous connecter via un compte Gmail ou un réseau social pour accéder à internet. Une fois que vous avez saisi vos identifiants, le tour est joué : le pirate a désormais accès à vos informations personnelles.

Un phénomène qui prend de l’ampleur

L’arrestation récente d’un homme de 42 ans en Australie pour avoir mis en place de tels réseaux dans plusieurs aéroports du pays montre l’ampleur du phénomène. Équipé d’un simple routeur, d’un ordinateur portable et d’un smartphone, ce pirate a réussi à tromper de nombreux voyageurs, récoltant au passage des dizaines de mots de passe.

Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est la facilité avec laquelle ces réseaux peuvent être mis en place. N’importe qui avec un minimum de connaissances techniques peut potentiellement créer un « jumeau maléfique » et le déployer dans un lieu public fréquenté.

Comment se protéger ?

Face à ces menaces, la prudence est de mise. La règle d’or est simple : évitez autant que possible d’utiliser les réseaux Wi-Fi publics pour des activités sensibles. Si vous devez absolument vous connecter, méfiez-vous des réseaux qui vous demandent de vous identifier via un compte personnel. Un réseau Wi-Fi public légitime ne devrait jamais vous demander vos identifiants de messagerie ou de réseaux sociaux.

Mais s’il y a bien une solution à retenir, c’est l’utilisation d’un VPN. Cet outil est votre meilleure protection lorsque vous naviguez sur des réseaux publics. En chiffrant vos données, le VPN crée un tunnel sécurisé entre votre appareil et internet, rendant vos informations illisibles pour d’éventuels pirates.

Même si vous vous connectez à un réseau malveillant, le VPN agira comme un bouclier, protégeant vos données sensibles. C’est un investissement qui vaut largement le coût quand on considère les risques encourus sur les réseaux publics.