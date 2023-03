Les Google Pixel deviendraient encore plus intelligents pour se recharger la nuit

Il semblerait qu’il n’y ait plus besoin d’un réveil pour que la recharge adaptative des Google Pixel s’active. C’était pourtant jusque-là une condition sine qua non pour en profiter.

Les Google Pixel 4 et l’ensemble de ses successeurs profitent aujourd’hui d’une fonctionnalité bien utile pour leur batterie, la recharge adaptative. Cette dernière a pour objectif de prolonger l’autonomie et la durabilité de votre accumulateur sur le long terme, grâce à un système de recharge progressif utilisé durant la nuit.

Pour en profiter, il fallait jusque-là respecter quelques petites conditions : activer ladite fonction au sein des paramètres dans un premier temps, mais aussi configurer un réveil entre 3h et 10h du matin. De ce fait, la recharge adaptative pouvait alors automatiquement s’enclencher entre 21h et 4h du matin.

Le cas d’un journaliste de 9to5Google

Sauf que d’après un journaliste de 9to5Google, il ne serait plus obligatoire de configurer une alarme pour que la charge adaptative fonctionne. En effet, l’intéressé a vu son Pixel 7 activer ladite fonction, alors même qu’il n’utilise pas son téléphone comme réveil – mais sa Pixel Watch, dont l’alarme n’est pas synchronisée avec le smartphone.

Sur l’écran de son Pixel 7, est apparue une mention « Adaptive Charging – Full by 7.00 AM ». Autrement dit, la charge adaptative était bel et bien active, pour une recharge complète prévue pour 7h du matin. C’est justement à cette heure là que le journaliste a l’habitude de se réveiller. À noter : aucun mode « Heure de coucher » n’a été défini.

Moins de conditions à respecter

En d’autres termes, la recharge adaptative ne semble plus dépendre de conditions pré requises, comme la configuration d’un réveil entre 3h et 10h du matin. Pour le journaliste Abner Li, la charge complète prévue à 7h du matin pourrait être un créneau défini par défaut de la part du groupe américain.

Ou alors, votre Pixel est en mesure de comprendre quand vous commencez habituellement à utiliser votre smartphone. Dans ce cas, il définit une plage horaire matinale pour que la batterie soit à 100 % de ses capacités. On vous invite évidemment à vérifier si ce petit changement est actif sur votre Pixel.

