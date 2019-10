Parce qu'il y a tellement de sorties de smartphones que l'on s'y perd, nous allons vous proposer chaque mois une sélection de nos trois smartphones préférés des 30 dernier jours. On commence notre série pour le mois de novembre, basée sur les tests du mois d'octobre donc.





Le mois d’octobre aura été riche en annonces et en tests. Nous avons testé plusieurs smartphones très attendus ce mois-ci dont les iPhone 11 et iPhone 11 Pro, mais aussi le OnePlus 7 Pro et bien évidemment les Pixel 4 de Google. Lesquels avons-nous préférés ? Voilà notre notre sélection pour le mois novembre, logiquement basée sur les tests du mois d’octobre.

Certains de ces terminaux ont également intégré notre « hall of fame » des meilleurs smartphones toutes catégories confondues, qui vous permettra de trouver les meilleurs produits disponibles à ce jour, dans toutes les gammes de prix, et indépendamment de leur date de sortie.

iPhone 11 (Pro) : les meilleurs haut de gamme

Paradoxalement, notre smartphone préféré du mois d’octobre ne tourne pas sous Android… mais sous iOS. Cassim a attribué la note presque maximale de 9/10 à l’iPhone 11 dans son test. Le successeur de l’iPhone XR trouve une nouvelle fois un bon équilibre prestations/prix. Pour Apple.

En partageant avec les modèles Pro le processeur A13 Bionic, l’iPhone 11 fait un carton plein sur les performances : « L’avance sur la concurrence est incontestable », résumons-nous dans notre test. Tout fonctionne à merveille et cela tombe à pic pour l’arrivée d’Apple Arcade, la nouvelle plateforme de jeu mobile par abonnement de la firme.

Comme son prédécesseur, le téléphone d’Apple embarque le meilleur écran LCD du marché, calibré à la perfection. Il brille également par son autonomie, mais pêche sur l’absence de charge rapide. La partie photo est globalement bonne avec notamment un juste rendu des couleurs, mais on regrette un léger manque de détails et un mode portrait parfois un peu brouillon.

Il n’en reste pas moins un excellent choix, au meilleur rapport qualité/prix que les versions Pro et Pro Max, vendues 350 euros de plus. C’est notre chouchou du mois. Ceci étant dit, nous avons également testé l’iPhone 11 Pro… qui obtenu la même note de 9/10. Si le prix n’est pas un problème, vous ne le regretterez pas non plus.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet de l’iPhone 11 ou notre test de l’iPhone 11 Pro.

Oppo Reno 2 : l’aileron a du bon

Sur le segment milieu de gamme, c’est l’Oppo Reno 2 qui a nos faveurs. Proposé à moins de 500 euros, il récupère les bonnes idées du premier modèle, en apportant les raffinements qu’il manquait. Geoffroy lui a accordé la jolie de note de 8/10 dans son test. Comme pour l’iPhone 11, c’est encore une fois l’équilibre de ses prestations qui jouent en sa faveur.

« L’Oppo Reno 2 n’est pas le smartphone le plus puissant du moment. Ce n’est pas non plus le meilleur en photo, ni celui avec le meilleur écran. Mais le smartphone reste très bien équilibré, » estimons-nous. Pour rester sous la barre des 500 euros, Oppo a fait quelques concessions, mais on appréciera tout de même la présence d’un écran OLED qui n’est rongé par aucune encoche grâce à sa caméra pop-up, qui se déploie dans un aileron.

Son vrai problème réside dans l’interface ColorOS qui a bien du mal à rivaliser avec des surcouches bien mieux pensées comme OneUI de Samsung ou la pureté d’OxygenOS de OnePlus… sans même parler bien évidemment d’Android 10 Q des Pixel 4.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet de l’Oppo Reno 2

Redmi Note 8 Pro : le digne successeur du Redmi Note 7

Le Redmi Note 7 a été longtemps le meilleur téléphone d’entrée de gamme, son successeur réitère l’exploit. Pour moins de 250 euros, vous avez une nouvelle fois un smartphone très bien conçu, où les concessions ont du sens et permettent d’obtenir l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché, si ce n’est le meilleur.

Cassim lui a attribué la note de 9/10 et résume le Redmi Note 8 Pro en ces termes : « un smartphone qui propose une excellente qualité de fabrication, un écran bord à bord correct, de très bonnes performances et une autonomie solide. » Vous savez à quoi vous attendre. Ce sont les performances qui l’ont bluffé en premier lieu. La puce Helio 90T de Mediatek fait des merveilles pour le prix demandé.

L’autonomie est l’autre point fort du smartphone avec un 10/10 sur cet élément. Il a tenu 14h20 sur notre test personnalisé ViSer, le troisième smartphone le plus autonome depuis 2018 (!). Il a fonctionné à nos côtés pendant plus de deux jours durant notre test d’usage.

Bref, c’est encore un succès. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

La déception du mois : Google Pixel 4

Comme vous l’avez sûrement remarqué, notre sélection du mois d’octobre n’intègre pas le Pixel 4.

Malheureusement, en dépit de très bon résultat en photo et sur l’OS, le Pixel 4 déçoit bien trop sur l’autonomie pour figurer dans cet article. Fort heureusement, le Pixel 4 XL corrige en partie cette erreur. On vous explique tout dans notre test du Pixel 4 et notre test du Pixel 4 XL.