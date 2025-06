Vous en avez marre de perdre 20 minutes à chercher des codes promo qui ne marchent même pas ? ChatGPT peut faire cette corvée à votre place. Avec une simple phrase et quelques minutes d’attente, l’IA fouille le web et vous livre les vrais codes de réduction encore valides.

Chercher des codes de réduction sur Internet, c’est souvent la galère. Entre les sites douteux, les codes expirés et les fausses promesses, les sites qui vous forcent à cliquer sur des liens, on perd plus de temps qu’on en économise.

Bonne nouvelle : ChatGPT peut faire ce boulot fastidieux à votre place, grâce à une fonctionnalité qui fouille le web et vérifie les informations.

ChatGPT Télécharger gratuitement

Activez d’abord la recherche approfondie

Première étape cruciale : activez l’option « Rechercher sur le Web » et même mieux, « Recherche approfondie », dans ChatGPT. Sans ça, l’IA ne peut pas naviguer sur Internet pour dénicher les derniers codes. Cette fonctionnalité pousse ChatGPT à comparer plusieurs sources et vérifier la validité des informations avant de vous les présenter.

Cette option se trouve dans les paramètres de ChatGPT. Une fois activée, vous verrez une différence notable : au lieu de se contenter de ses connaissances internes, l’IA va réellement explorer le web pour vous.

La formule à utiliser

Maintenant, utilisez exactement cette phrase :

« Trouvez tous les coupons de réduction actuellement actifs chez [nom du magasin] »

Remplacez évidemment [nom du magasin] par la boutique qui vous intéresse : Fnac, Amazon, Zalando, etc.

ChatGPT va probablement vous demander des précisions : quel pays, quelle catégorie de produits, quel type de réduction. Répondez selon vos besoins, ou demandez simplement « tous les codes disponibles » si vous voulez voir l’ensemble.

Patience, l’IA travaille

Une fois votre demande précisée, ChatGPT lance ses recherches. Une barre de progression apparaît et le processus peut prendre plusieurs minutes. C’est normal : l’IA consulte plusieurs sites, compare les informations et vérifie leur fraîcheur.

Pendant ce temps, vous pouvez boire un café ou consulter autre chose. L’attente en vaut généralement la peine.

Même avec la vérification de ChatGPT, tous les codes ne fonctionneront pas forcément. Certains peuvent être exprimés, limités… on vous conseille donc de tester tous les codes trouvés dans votre panier avant de finaliser l’achat.