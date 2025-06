Un son immersif à tout petit prix avec le casque gaming Arctis Nova 1X en promo à moins de 30 €

Design sobre, son spatial, micro rétractable : le Nova 1X, c’est le casque gaming sans RGB ni fioritures, pensé pour jouer des heures sans s’user les tympans… ni le compte en banque. On le trouve à 29,90 euros au lieu de 59,90 euros chez E. Leclerc.

Dans un setup gaming, on parle souvent de GPU, de dalle IPS ou de taux de rafraîchissement. Mais le casque, c’est ce qui fait la vraie différence dans un clutch en 1v4 ou une reco de son dans The Last Of Us Part II. Le SteelSeries Arctis Nova 1X, propose une expérience spatiale, légère et polyvalente, sans vous ruiner ni vous broyer le crâne après deux heures de jeu. Un casque équilibré, pensé pour durer, avec un micro discret, un son immersif, et surtout aucune dépendance au RGB pour exister. E. Leclerc fait actuellement une réduction de moins 50% sur ce casque.

Les points forts du SteelSeries Arctis Nova 1X

Son spatial immersif : parfait pour localiser chaque tir, chaque pas

Confort longue durée : arceau flottant et oreillettes respirantes

Micro rétractable ClearCast : clair, directionnel, discret

Au lieu de 59,90 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion Ă 29,90 euros sur E. Leclerc.

Une spatialisation qui a de la gueule

Le Nova 1X embarque le système acoustique Nova de SteelSeries, avec des transducteurs sur-mesure et un profil sonore neutre et précis. Le rendu est équilibré, les basses ne bavent pas, et les aigus ne crissent pas.

Cerise sur le setup, la spatialisation 3D (compatible Windows Sonic) permet une bonne lecture des environnements, surtout en FPS ou en jeu narratif. Pas besoin de tweaking Ă outrance pour avoir un son propre : tout est plug & play.

Le micro ClearCast Gen 2, rétractable dans l’oreillette gauche, est bidirectionnel et certifié Discord. Il capte la voix avec clarté tout en isolant les bruits parasites, que ce soit un ventilo bruyant ou un coloc trop expressif.

LĂ©ger, solide, prĂŞt Ă tout encaisser

Pesant à peine 236 g, le Nova 1X a été pensé pour les longues sessions. L’arceau flottant façon « ski-goggle » répartit la pression sans jamais forcer, et les coussinets en mousse à mémoire de forme respirent bien, même en été. Aucun excès de compression au niveau des tempes ou de la mâchoire.

Compatible PC, Xbox, PlayStation, Switch et mobile via son jack 3,5 mm, ce casque est un modèle de polyvalence. Pas de batterie à gérer, pas de dongle à perdre. Il s’intègre à tous les écosystèmes sans poser de question, ce qui en fait un très bon choix aussi bien pour le gaming que pour une série Netflix, un appel Discord ou du montage.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.