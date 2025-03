Steelseries Artics Nova Pro Wireless : le casque gamer ultime coûte 110 € de moins sur Amazon

RĂ©duction de bruit active, connexion multisystème, batterie amovible… Le casque gamer Steelseries Artics Nova Pro Wireless a de quoi sĂ©duire les joueurs les plus aguerris. Ă€ l’occasion des ventes flash de printemps d’Amazon, on peut le trouver Ă 270,74 euros au lieu de 379,99 euros.

Le casque Steelseries Artics Nova Pro Wireless fait partie de ces rĂ©fĂ©rences bourrĂ©es de fonctionnalitĂ©s qui permettent d’ĂŞtre bien plus efficace en jeu. AccompagnĂ© d’une station qui permet de gĂ©rer les paramètres de l’appareil et de switcher entre deux consoles, par exemple, ce casque gamer coche beaucoup de cases. Cerise sur le gâteau, il est, lui aussi, en promotion pendant les ventes flash de printemps d’Amazon.

Les points forts du Steelseries Artics Nova Pro Wireless

Un format circum-aural hyper confortable

La réduction de bruit active intégrée

Une station pour connecter deux plateformes

Une batterie amovible

Auparavant proposĂ© Ă 379,99 euros, le casque Steelseries Artics Nova Pro Wireless est aujourd’hui disponible en promotion Ă 270,74 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Steelseries Artics Nova Pro Wireless. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un bon confort promis

Le casque Steelseries Artics Nova Pro Wireless (oui, c’est long) est tout d’abord un casque sans fil gamer tout noir, riche en reflets ; son design est donc plutĂ´t sobre et Ă©lĂ©gant, comparĂ© Ă bien d’autres rĂ©fĂ©rences sur le marchĂ©, qui cumulent les Ă©clairages et les lignes anguleuses. Le confort n’a pas non plus Ă©tĂ© nĂ©gligĂ© puisque non seulement ce casque prĂ©sente un format circum-aural – les oreillettes englobent donc parfaitement les oreilles – mais son arceau mĂ©tallique s’ajuste très bien et sa bande de confort juste en dessus permet de minimiser les sensations de gĂŞne sur le crâne.

Ce casque gamer s’accompagne par ailleurs d’une station bien pratique, qui a plusieurs utilitĂ©s. Elle embarque tout d’abord deux entrĂ©es USB, qui permettent de connecter deux plateformes de jeux (PC, PS5, Xbox, Switch…) au casque puis de basculer facilement de l’une Ă l’autre, en appuyant simplement sur un bouton. Elle sert aussi Ă ajuster l’Ă©galiseur audio du casque, directement depuis l’Ă©cran OLED sur sa façade.

La rĂ©duction de bruit active Ă l’honneur

Si le casque peut ĂŞtre utilisĂ© avec votre console ou votre PC, reliĂ©s Ă la station, il peut aussi, en parallèle, fonctionner en Bluetooth et ainsi ĂŞtre connectĂ© Ă un smartphone, par exemple. Vous pourrez alors prendre un appel ou encore Ă©couter de la musique sans vous arrĂŞter de jouer. CĂ´tĂ© audio, le Steelseries Artics Nova Pro Wireless renferme des haut-parleurs magnĂ©tiques qui promettent, selon la marque, un son riche et bien dĂ©taillĂ©. On a mĂŞme droit au son spatial 360°, et ce n’est pas tout : le casque est compatible avec la technologie Tempest 3D Audio pour PS5.

Autre fonctionnalitĂ© que les gamers vont sans aucun doute apprĂ©cier : la rĂ©duction de bruit active est bien de la partie. Le casque va ainsi pouvoir gommer les bruits parasites autour du joueur pour qu’il puisse se concentrer sur sa session. Un mode Transparence est mĂŞme disponible, si besoin. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le casque est fourni avec deux batteries, qui sont donc amovibles, et qui offrent en thĂ©orie, chacune, pas moins de 22 heures d’Ă©coute.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle Ă©dition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se dĂ©roule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

