Le casque gaming SteelSeries Arctis 5 qu’on a noté 9/10 est à un prix jamais vu pendant les Soldes

Le SteelSeries Arctis 5 est un casque sans-fil livré avec un dongle USB-C pour passer de la connexion Bluetooth au sans-fil 2,4 GHz en un clin d’œil. Son prix fond comme neige au soleil durant les Soldes Amazon où il passe à 94,99 euros.

Avec le SteelSeries Arctis Nova 5, la marque se pare là d’un casque milieu de gamme de très bonne facture, puisqu’il a même obtenu l’excellente note de 9/10 dans notre test. Ce qui le différencie des autres, c’est sa polyvalence grâce à sa double connectivité et son dongle USB-C qui lui permet de passer du PC à la Switch à la volée. Ajoutez à ça un design réussi, un confort remarquable et un prix en chute libre de 45 euros chez Amazon à l’occasion des derniers jours des Soldes et vous obtenez le tiercé gagnant.

Les points forts du SteelSeries Arctis Nova 5

Une autonomie qui vient chatouiller les 45h

La charge rapide : 15 minutes pour 6h d’autonomie

Un design très soigné et un confort certain

Le SteelSeries Arctis Nova 5 est un casque qui coûtait, à sa sortie en mai 2024, 139,99 euros. Le temps passant et les Soldes aidant, vous le retrouvez chez Amazon en ce moment à 94,99 euros.

Un casque avec des réglages poussés pour toutes les machines

Le SteelSeries Arctis Nova 5 est un casque sans-fil qui existe en plusieurs déclinaisons. Il y a le modèle classique, comme celui présenté ici, un spécifiquement adapté à la PlayStation et un autre pour la Xbox. Sur ce dernier modèle, il y a des fonctions en plus, comme une molette permettant d’ajuster la balance jeu/chat. L’autre chose qui change, c’est la couleur dans l’arceau : grise pour le modèle standard, bleue pour le modèle PS et verte pour la Xbox. Mais pas de panique : le modèle 5 classique comme proposé ici est parfaitement compatible avec la PlayStation 5 (même la 4) et la Nintendo Switch.

Il est livré avec un dongle USB-C que vous branchez sur votre console ou votre PC, le Bluetooth étant plutôt réservé au smartphone. D’ailleurs, l’application mobile est très complète et permet de configurer le casque dans les moindres détails. Le logiciel SteelSeries sur PC est également efficace, avec plus de 100 profils audio préenregistrés en fonction des jeux : un profil Assassin’s Creed, Sea of Thieves, Alan Wake 2… Ce qui est bien, c’est que ces profils sont aussi sur l’app mobile, donc même lorsque vous jouez sur console, vous en profitez.

Sans oublier le micro qui permet de discuter avec ses amis

Le casque est très confortable : une fois sur la tête, vous le sentez à peine. Il ne serre pas aux oreilles et n’appuie pas sur le sommet du crâne. La conception est très élégante, avec un noir sobre et le logo de SteelSeries frappé sur chacun des écouteurs. Écouteurs qui pivotent pour poser le casque à plat sur une table ou un bureau. Attention toutefois, des traces de doigt ou des rayures peuvent facilement apparaître si vous le posez trop abruptement.

Question autonomie, la marque annonce 60h mais dans notre test, il a plutôt été question de 45h avec le son réglé sur une puissance moyenne. Comptez environ 5 % d’autonomie en moins toutes les 2h. La charge rapide vient à la rescousse et permet de regagner 6h d’utilisation en seulement 15 minutes de charge. En plus de tout ça, le SteelSeries Arctis Nova 5 peut se targuer de dispenser un son d’excellente qualité, même si les plus audiophiles trouveront forcément à redire. L’une des seules choses qu’on peut lui reprocher, c’est son micro, pratique en théorie, mais qui l’est moins en pratique. C’est un modèle escamotable qui vient se placer devant la bouche avec une LED qui s’allume lors de la captation. C’est le point faible, indéniablement, qui fait un peu cheap avec son côté plastique, et pas facile à manœuvrer. Autrement, c’est un sans-faute.

Si vous voulez tout savoir sur le SteelSeries Arctis Nov 5, un test complet vous attend juste ici.

Si vous cherchez des alternatives au SteelSeries Arctis 5, toujours dans l’optique du gaming, vous pouvez consulter tous les modèles répertoriés dans notre guide d’achat.

