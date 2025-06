Cette marque réputée de montre de sport s’attaque à Whoop avec un bracelet sans écran… et sans abonnement

Face aux bracelets sans écran mais avec abonnement de Whoop, Polar veut proposer un modèle alternatif. La marque finlandaise lancera, en septembre prochain, son propre bracelet, proposé cette fois sans abonnement.

Le bracelet connecté Polar 360 // Source : Polar

Face aux bracelets connectés sans écran de Whoop, les constructeurs concurrents préparent leurs armes. Alors que Garmin pourrait lancer prochainement un brassard spécialement conçu pour le suivi du sommeil, Polar a décidé d’entrer en confrontation directe avec Whoop.

Dans un communiqué partagé ce mardi, la marque finlandaise indique en effet qu’elle compte lancer dans les prochains mois un appareil pour une « toute nouvelle catégorie de produits » qui pourront être portés sur soi, à la manière d’une montre ou d’un bracelet connecté :

Le nouvel appareil proposera une manière fraiche et libératrice de suivre votre sommeil, vos activités, votre santé et votre forme — sans le poids, l’encombrement ou les distractions d’une montre traditionnelle. En éliminant le besoin d’écran, cette nouvelle catégorie d’appareil à porter capture des informations fiables en arrière-plan sans interférer avec le quotidien de l’utilisateur.

Concrètement, le concept décrit par Polar n’est pas sans rappeler celui de la marque américaine Whoop avec ses Whoop 4.0, Whoop 5.0 et Whoop MG. Pour rappel, il s’agit de bracelets en tissus, sans écran, mais avec un capteur cardio et différents capteurs pour analyser l’activité et la récupération des utilisateurs.

Un bracelet sans écran… et sans abonnement

Les données ne peuvent pas être consultées en temps réel, mais sont accessibles a posteriori au sein de l’application. Un fonctionnement qui devrait là encore être repris par Polar.

Le Whoop 4.0 au poignet // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cependant, les modèles de Whoop nécessitent un abonnement pour consulter les données, à partir de 200 euros. Un écueil que veut justement éviter Polar : « Il sera proposé comme une alternative sans abonnement à d’autres bracelets et capteurs d’activité sur le marché ».

Polar n’en est pas pour autant à son coup d’essai dans ce domaine. La marque finlandaise avait déjà lancé, l’an dernier, le Polar 360, un bracelet connecté sans écran, semblable aux modèles de Whoop. Néanmoins, le produit est conçu spécifiquement pour les entreprises et n’était pas proposé au grand public, contrairement au bracelet prévu cette année par la marque.

Un bracelet sans écran attendu pour la rentrée

Polar a déjà annoncé une date de lancement pour son bracelet sans écran, le 3 septembre prochain. C’est à cette occasion qu’on devrait en savoir plus sur ses fonctionnalités, son prix ou ses caractéristiques.