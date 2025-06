Cette marque bien connue va lancer une montre de sport taillée pour l’aventure

La marque finlandaise Polar a annoncé le lancement prochain d’une nouvelle montre de sport. Encore floue, la montre se dessine peu à peu, même si certains indices suggèrent une montre pour la gamme Grit X.

La Polar Grit X2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ces derniers temps, Polar a multiplié les références de montres de sport à écran Amoled avec rien de moins que trois modèles proposant des fonctionnalités similaires : la Polar Vantage M3, la Polar Vantage V3 et la Polar Grit X2 Pro.

Il semble cependant que la marque finlandaise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, le constructeur spécialisé dans le sport a commencé à teaser une nouvelle montre attendue dans les prochains jours.

Une montre qui se dessine peu à peu

Sur son site Internet, Polar a en effet mis en ligne une page permettant de découvrir une barre de chargement — actuellement à 70 % — devant mener à la présentation officielle d’une nouvelle montre de sport.

Le teasing de Polar // Source : Polar

Pour l’heure, les informations publiées sont encore minces. On peut découvrir la silhouette floue d’une montre en arrière-plan, ainsi que la mention « Simplement eXtraordinaire », avec le « X » en lettre capitale. Par ailleurs, plus bas sur la page, Polar invite les internautes à « partager l’aventure » pour partager la page.

La mention du « X » et de l’aventure laisse penser qu’il devrait s’agir d’une nouvelle montre au sein de la gamme Grit X de Polar, dédiée aux montres outdoor. En outre, la marque a également mis en place un jeu concours permettant de gagner un « appareil Polar » d’un prix de 479 euros.

Une Polar Grit X2 ou X3 dans les tuyaux

Or, la Polar Grit X2 Pro actuelle est affichée à 749,90 euros et la Vantage M3 à 399,99. Tout porte donc à croire que le nouveau modèle attendu sera une montre intermédiaire entre ces deux versions. On peut facilement imaginer une Polar Grit X2, sans la dénomination « Pro », ou une Polar Grit X3.

On devrait en savoir plus très rapidement sur cette nouvelle montre Polar. Le jeu-concours doit en effet prendre fin le 4 juin, date qui devrait correspondre avec l’annonce finale de la nouvelle toquante du constructeur.