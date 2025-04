Cette montre taillée pour le sport avec une autonomie généreuse à moins de 100 € est le super deal du jour

Besoin d’une montre connectĂ©e Ă la fois sportive, solide et endurante ? L’Amazfit Active Edge coche pas mal de cases : autonomie gĂ©nĂ©reuse, Ă©tanchĂ©itĂ© jusqu’à 10 ATM, design robuste, mais lĂ©ger
 et un prix qui fond aujourd’hui chez Boulanger, passant de 149,99 € Ă 99,90 €.

Amazfit Active Edge // Source : site officiel

Pas besoin d’un gadget hors de prix pour suivre son cardio ou ses pas. La smartwatch Amazfit Active Edge dĂ©barque avec un look de baroudeuse et une fiche technique solide, bien dĂ©cidĂ©e Ă bousculer les codes des montres connectĂ©es sportives
 sans faire trembler votre compte bancaire. Chez Boulanger une belle ristourne est en cours faisant perdre 50 euros sur le prix de base.

Qu’y a-t-il sous le chĂąssis de cette Amazfit Active Edge ?

Une autonomie en mode GPS de 20 heures

Une batterie qui dure 16 jours en mode veille

Une Ă©tanchĂ©itĂ© jusqu’Ă 100 mĂštres

Au lieu de 149,99 euros, la Amazfit Active Edge est aujourd’hui disponible en promotion Ă 99,90 euros sur Boulanger.

Robuste, autonome et complĂšte

PensĂ©e pour l’extĂ©rieur, l’effort, les coups, la sueur, cette montre connectĂ©e multisport ne joue pas la carte du bijou de poignet. Elle assume ses 46 mm de diamĂštre, son boĂźtier en polycarbonate, ses 4 boutons physiques et son Ă©cran de 1,32 pouce TFT (360 × 360 px) protĂ©gĂ© contre les rayures. Une approche fonctionnelle, un peu brute, mais efficace.



L’Active Edge a beau viser le segment abordable, elle ne lĂ©sine pas sur les fonctionnalitĂ©s. Elle intĂšgre un GPS bi-bande (avec prise en charge de 5 systĂšmes satellites GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU et QZSS), un capteur cardiaque, un oxymĂštre, un accĂ©lĂ©romĂštre, et mĂȘme le suivi du sommeil, du stress et du cycle menstruel. Le tout centralisĂ© dans l’application Zepp (qui est bien plus intelligente depuis l’incursion de ChatGPT), bien connue des utilisateurs Amazfit, claire et complĂšte.

Elle supporte plus de 130 modes sportifs, avec une reconnaissance automatique de huit d’entre eux (course, marche, vĂ©lo, tapis, etc.), et permet de consulter ses donnĂ©es en temps rĂ©el depuis l’écran. Une montre qui peut ĂȘtre utilisĂ©e aussi bien en salle qu’en trail ou en rando, grĂące Ă sa rĂ©sistance Ă l’eau 10 ATM (nage et pluie incluses).

Un accessoire de mode, mais aussi un vrai outil sportif

L’Amazfit Active Edge n’essaie pas de sĂ©duire les amateurs de luxe ou les fans d’écrans AMOLED ultra-fins. Ici, on parle d’une montre conçue pour bouger, transpirer, encaisser les chocs puisqu’elle bĂ©nĂ©ficie d’une certification militaire MIL-STD-810G. Son design est massif, mais lĂ©ger (46 g), et son interface se concentre sur l’essentiel : lisibilitĂ©, accĂšs rapide aux stats, et menus clairs, mĂȘme avec les doigts trempĂ©s.

Pas de micro, pas d’enceinte, pas de puce NFC pour le paiement sans contact : l’Amazfit Active Edge va droit au but. Elle ne cherche pas Ă remplacer un smartphone, mais Ă l’épauler dans les moments qui comptent. Elle affiche en temps rĂ©el les notifications d’appels, de messages, ou d’applis tierces (WhatsApp, Messenger, etc.), tout en permettant de contrĂŽler la lecture musicale directement depuis le poignet, pratique en pleine session de running ou Ă la salle.

CĂŽtĂ© fonctionnalitĂ©s pratiques, on retrouve les indispensables : minuteur, chronomĂštre, alarme, prĂ©visions mĂ©tĂ©o sur plusieurs jours, et mĂȘme une fonction « Trouver mon smartphone » qui dĂ©clenche une sonnerie sur votre mobile. À cela s’ajoute la gestion des rappels d’inactivitĂ©, le suivi de l’hydratation et des cycles menstruels, le tout centralisĂ© dans l’écosystĂšme Zepp, clair et personnalisable Ă souhait. Pas de gadgets superflus, juste l’essentiel bien exĂ©cutĂ©.

