Pour les coureurs, trailers, trekkeurs et autres athlètes outdoor : cette montre connectée Polar avec une ceinture cardio est 150 € moins chère

La Polar Grit X2 Pro est une montre connectée sportive plutôt haut de gamme, à retrouver en duo chez Boulanger avec une ceinture cardio Polar H10 pour 699,99 euros, au lieu de 800 euros chez Boulanger.

La cartographie sur la Polar Grit X2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour repousser vos limites sportives, ou tout du moins les éprouver, rien de mieux qu’une bonne montre, endurante, dotée de nombreux capteurs et résistante pour vous accompagner. C’est le cas de la Polar Grit X2 Pro, surtout qu’ici, elle est accompagnée d’une ceinture Polar H10, un cardiofréquencemètre Bluetooth et ANT+ pour des résultats plus précis. Un duo gagnant à retrouver avec près de 20 % de remise en ce moment chez Boulanger.

Les atouts de la Polar Grit X2 Pro

Les données relevées sont super précises

La montre est très résistante, vous pouvez l’emmener partout

L’adaptation au changement d’allure est très réactif

La montre Polar Grit X2 Pro, seule, coûte 749,90 euros. La ceinture Polar H10, elle, coûte 99,90 euros. Les deux devraient donc coûter 848,80 euros, mais sont accessibles sur Boulanger à 699,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Polar Grit X2 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Polar Grit X2 Pro : une montre multisport taillée pour l’endurance

La Polar Grit X2 Pro est une montre connectée pour les sportifs, résistante aux conditions extrêmes grâce à sa certification militaire MIL-STD 810H et son étanchéité jusqu’à 100 mètres. Elle mise sur la robustesse sans sacrifier le confort visuel avec son écran AMOLED de 1,39 pouce qui propose une luminosité de 1050 cd/m², comme ça, même en plein soleil, elle reste parfaitement lisible. Conçue par la marque finlandaise Polar, elle reprend la base technique de la Vantage V3, mais adopte un design plus aventurier pour séduire les amateurs de trail et de grands espaces.

Côté fonctions, la Grit X2 Pro embarque une multitude de capteurs pour le suivi de santé et de performance : électrocardiogramme, SpO2, fréquence cardiaque, température cutanée, suivi du sommeil avec la fonction Nightly Recharge et analyse de la variabilité cardiaque. Le GPS double fréquence assure une géolocalisation fiable, même dans les environnements les plus complexes. Nouveautés appréciables pour les sportifs en altitude : la vitesse verticale, la vitesse d’ascension moyenne et la vitesse 3D. L’autonomie atteint 11 jours selon le fabricant, mais tourne plutôt autour de sept jours en usage réel, ce qui reste très raisonnable vu la richesse des fonctionnalités.

La ceinture Polar H10, discrète pour des données plus fiables

Pour accompagner la montre, Boulanger a eu la bonne idée de la mettre avec la ceinture Polar H10. Celle-ci se fixe au niveau de votre torse et fourni des données de fréquence cardiaque précises et fiables, plus que celles de la montre. Elle propose une mesure électrocardiographique fiable et est compatible ANT+ et Bluetooth en simultané. Elle dispose d’une mémoire embarquée de plus de 30 heures de données cardiaques, le tout avec une autonomie annoncée à 400 heures.

Elle peut fonctionner de manière totalement autonome pendant vos séances, y compris sous l’eau (jusqu’à 30 mètres), ce qui en fait une alliée de choix pour les triathlètes ou les nageurs. La sangle Polar Pro, bien conçue, assure un bon maintien sans gêne, même en mouvement, et les apps Polar comme Beat ou Flow tirent bien parti du potentiel du capteur. On regrette juste l’impossibilité d’enregistrer plusieurs séances sans synchronisation intermédiaire, ce qui limite un peu l’usage sans smartphone.

Vous pouvez en apprendre plus sur la Polar Grit X2 Pro en lisant le test complet qui lui est consacré.

Vous pouvez aussi retrouver notre sélection de montres connectées dédiées au sport.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.